Call of Duty Warzone: annunciate le World Series

È stato rilasciato il trailer della World Series, la serie di tornei per Call of Duty Warzone più imponente che sia stata finora organizzata

Come è possibile vedere dal trailer di presentazione, la World Series è prossima a fare il suo debutto; si tratta della serie di tornei per Call of Duty Warzone più importante che sia mai stata organizzata fino ad adesso. Il battle royal della Activision, per il quale è stata recentemente rilasciata la terza stagione, si conferma quindi come uno dei videogiochi di maggior successo del momento.

Call of Duty Warzone World Series: modalità di partecipazione ed entità dei premi

La partecipazione alla World Series è aperta a tutti i giocatori di Call of Duty Warzone residenti in Europa e in Nord America, che possono iscriversi ai tornei di qualificazione tramite il noto portale GameBattles. Nonostante ci si aspetti un’ampia partecipazione di giocatori professionisti, gli amatori che si ritengono all’altezza della sfida sono incoraggiati a prendere parte agli eventi. Per evitare che questa importante manifestazione venga sminuita dalla presenza di cheater, Activision ha promesso di effettuare accurati controlli su tutti coloro che si iscriveranno.

Non passa inosservata l’entità dei premi in denaro che è possibile aggiudicarsi con la vittoria dei tornei di questa World Series: la somma della cifre è pari a più di un milione di dollari. La fetta più grande di questa vincita sarà messa in palio durante la competizione principale, alla quale avranno accesso solamente 50 team, che avrà inizio il prossimo 23 Giugno. Il resto del premio sarà conteso dai partecipanti nelle competizioni secondarie.

Siete dei giocatori di Call of Duty Warzone? Leggete questo articolo per scoprire quali sono le migliori armi della Season 3. Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati sulle principali novità del mondo dei videogiochi. Potete acquistare i migliori titoli del momento sulla piattaforma Instant Gaming.