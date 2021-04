Call of Duty Warzone: ecco l’orario dell’evento nucleare

In questo articolo potrete trovare tante informazioni utili sull’evento nucleare di Call of Duty Warzone, come ad esempio l’orario e come partecipare

Oggi è una giornata molto importante per tutti i giocatori di Call of Duty Warzone, dato che questa sera si terrà il tanto atteso evento nucleare. Questo particolare evento somiglia molto a quello dedicato al lancio di Cold War dello scorso anno, ma questa volta avrà lo scopo di introdurre la nuova Season 3 e modificare alcune zone di Verdansk.

Se siete dei fan di Warzone sicuramente non vorrete perdervi questo grande evento e per evitare che ciò accada è meglio essere ben preparati. Per vostra fortuna in questo articolo troverete tante informazioni utili che vi aiuteranno a capire come e quando assistere correttamente a questo grande avvenimento.

Preparatevi ad assistere agli ultimi istanti di Verdansk durante l’evento nucleare

L’evento nucleare di Call of Duty Warzone si terrà questa sera alle 21:00 (orario italiano) e tutti i giocatori potranno parteciparvi. Per avviarlo non dovrete fare altro che entrare nel gioco e selezionare l’apposita playlist dedicata. Per fortuna non correrete il rischio di sbagliare, dato che per l’occasione quella dell’evento sarà l’unica modalità disponibile.

Proprio come accadde con l’evento di Cold War, anche questa volta dopo essere entrati in gioco dovrete seguire una serie di obiettivi. Per il momento non sappiamo ancora cosa sarà necessario fare durante la partita, ma è molto probabile che tutti i giocatori saranno costretti a collaborare per affrontare gli zombi presenti nella mappa.

Ormai sono mesi che queste creature si aggirano per Verdansk e in questo lungo periodo hanno infestato diversi luoghi chiave come la prigione, l’ospedale e la stazione televisiva. Adesso la concentrazione di infetti ha raggiunto il 100% e di conseguenza un gran numero di queste creature sta per spostarsi verso la diga. Di conseguenza è molto probabile che uno dei principali obiettivi dell’evento si quello di raggiungere la diga e affrontare gli zombi fino al lancio della bomba nucleare.

Activision ha già dimostrato di essere estremamente capace nel realizzare eventi in-game e di conseguenza tantissimi giocatori sono impazienti di partecipare a questo grande avvenimento. Per fortuna non manca molto tempo alle 21:00 e fra poche ore finalmente tutti potranno scoprire cosa ha in serbo la compagnia.

Call of Duty Warzone è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. In più, in caso vogliate acquistare il gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.