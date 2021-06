Call of Duty Warzone: iniziata la European Summer Series

Ha preso il via la European Summer Series di Call of Duty Warzone, il torneo dal ricco montepremi che coinvolge i gamer di 12 nazioni

Ha preso il via ieri, giovedì 24 Giugno 2021, il prestigioso torneo di Call of Duty Warzone European Summer Series. La competizione ha come protagonista 12 squadre di due giocatori, tute provenienti da diverse nazioni europee. Ogni duo in gara sarà capitanato da uno streamer popolare che rappresenterà il proprio paese, in coppia con un compagno di squadra con cui dovrà collaborare per portare a casa il titolo. A commentare il torneo sarà un’altra coppia molto conosciuta dai fan di Call of Duty: Alan Brice e Chris Tunn, mentre gli influencer Elz the Witch e Big Zuu avvicineranno i fan alla competizione con degli interessanti pre-partita da seguire assolutamente.

European Summer Series: i dettagli del torneo europeo di Call of Duty Warzone

Durante la prima fase, che terminerà il prossimo 30 Giugno, i rappresentanti delle 12 nazioni coinvolte sono stati suddivisi in tre gironi, ognuno contenente quattro squadre. I paesi migliori di ogni girone (determinati in base al numero di punti e uccisioni), insieme con la migliore seconda tra tutti i gironi, si qualificheranno automaticamente per le semifinali a eliminazione diretta. Infine, il 1° Luglio le quattro squadre finaliste si affronteranno negli scontri decisivi per incoronare il nuovo campione della Warzone European Summer Series.

Call of Duty Warzone è lo spin off free to play del noto franchise di giochi bellici di Activision, da poco disponibile anche in altra definizione su Play Station 5. La sua quarta stagione, iniziata recentemente, ha portato all’ingresso nel gioco di molte nuove armi e accessori, leggete il nostro articolo dedicato a esse per scoprire quali sono le migliori.

