Call of Duty Warzone: cosa è successo nella parte 1 dell’evento e orario parti 2, 3 e 4

In questo articolo potrete scoprire cosa è successo nella parte 1 dell’evento nucleare di Call of Duty Warzone e conoscere l’orario delle parti successive.

Da pochissimo si è tenuto il tanto atteso evento nucleare di Call of Duty Warzone. Durante questo grande avvenimento i giocatori hanno affrontato delle sfide davvero ostiche, affrontando sia zombi che altri soldati. Questa però non è che la prima parte del grande evento organizzato da Activision e Infinity Ward che proseguirà ancora per qualche giorno.

Di sicuro tutti i fan del gioco avrebbero voluto partecipare alla prima parte, ma non tutti potrebbero averne avuto la possibilità. Sappiate però che se non siete riusciti a partecipare all’evento non avete nulla da temere, dato che in questo articolo potrete scoprire cosa è successo durante la parte 1 dell’evento di Call of Duty Warzone e conoscere l’orario d’inizio delle parti successive.

Durante l’evento di Call of Duty Warzone è successo di tutto

La parte 1 dell’evento inizia con tutti i giocatori della lobby che hanno una sola e semplice missione: sopravvivere. All’apparenza questo obiettivo potrebbe sembrare lo stesso di qualsiasi partita in modalità battle royale, ma questa volta dovrete fare attenziona anche ai non morti. Tutta Verdansk infatti ora è completamente invasa da zombi che cercheranno di uccidere i giocatori in modo da trasformarli in loro simili. Sopravvivere in una situazione del genere non è affatto facile, ma per fortuna in alcuni punti della mappa saranno sganciate delle casse contenenti l’equipaggiamento da Juggernaut.

Una volta terminata la partita partirà un breve filmato in cui è possibile vedere dei grossi missili che volano verso Verdansk ma, come vi abbiamo già anticipato, questa non è affatto la fine. Da qui al 23 aprile infatti ci saranno ben altri 3 eventi separati. Qui di seguito potrete trovare le fasce orarie in cui sarà possibile giocare ad ogni parte dell’evento:

Parte 1 Dalle 21:00 alle 23:00 del 21 aprile

Parte 2 Dalle 23:00 del 21 aprile alle 06:00 del 22 aprile

Parte 3 Dalle 06:00 alle 21:00 del 22 aprile

Parte 4 Dalle 21:00 del 22 aprile alle 00:00 del 23 aprile



Call of Duty Warzone è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. In più, in caso vogliate acquistare il gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.