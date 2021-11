Call Of Duty Vanguard Zombies: ecco il video di presentazione di “Der Anfang”

Rivelato il video di presentazione di “Der Anfang” per la modalità Zombie di Call Of Duty Vanguard. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Call Of Duty: Vanguard sta per fare il suo debutto nei negozi di tutto il mondo (se ve li siete persi potete trovare qui tutti gli aggiornamenti in vista del lancio), ed oggi, alla vigilia del lancio, è disponibile un nuovo video di presentazione per la modalità Zombies, nel quale ci viene offerto uno scorcio più approfondito su “Der Anfang”. Sembra proprio che la decisione di dare questa modalità in mano ai ragazzi di Treyarch (mentre Sledgehammer si è occupata in parallelo del resto del gioco) abbia permesso di rifinire al meglio vari aspetti del gameplay, in quella che si propone come la modalità Zombies più curata che mai.

Pubblicato un nuovo video su “Der Anfang” per Call Of Duty Vanguard Zombies

Fin dalla sua prima apparizione nella serie, Zombies ha acquisito sempre più spessore, passando dall’essere una semplice modalità secondaria a vera co-protagonista del comparto single player. Non fa eccezione la modalità Zombies di Call Of Duty Vanguard, la quale, come mostrato in un recente trailer dedicato a “Der Anfang”, presenta una vera e propria campagna che si ricollega agli eventi di Black Ops Cold War.

In questa nuova iterazione potremo scegliere di vestire i panni di uno fra quattro personaggi, ognuno con abilità uniche legate agli artefatti Aether, e ci troveremo a sventare gli oscuri piani di conquista dell’Oberführer Wolfram Von List. La modalità, come da tradizione, sembra promettere tanta azione a tinte horror, ed un comparto narrativo ancora più approfondito, per la gioia dei fan che non vedono l’ora di tornare sul campo di battaglia.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di buttarvi a capofitto in questo nuovo capitolo della serie? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news in merito.