Call Of Duty Vanguard e Warzone: arriva l’evento di Natale

In arrivo “Festive Fervor”, l’evento a tema Natale per Call Of Duty Vanguard e Warzone. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Le feste natalizie sono ormai alle porte, e, come tutti sanno, rappresentano un periodo magico, nel quale può succedere di tutto. Alberi addobbati, ghirlande fiorite, luci colorate e… Krampus assetati di sangue! Proprio con questi ultimi vi toccherà confrontarvi nel nuovo evento di Natale in arrivo a breve per Call Of Duty Vanguard e Warzone . Preparatevi (trovate qui i nostri trucchi e consigli per affrontare al meglio gli scontri in multiplayer), l’azione non va in vacanza.

L’evento di Natale per Call Of Duty Vanguard e Warzone è in arrivo

Annunciato nelle scorse ore, con un trailer dedicato, l’evento di Natale per Call Of Duty Vanguard e Warzone sarà rilasciato il prossimo 17 dicembre. Quest’ultimo farà parte della stagione 1 (trovate qui tutti gli aggiornamenti in merito) e permetterà ai giocatori di cimentarsi nelle nuove sfide dell’evento Festive Fervor. L’aggiornamento introdurrà nuove modalità e sfide a tema natalizio tutte da scoprire, e permetterà ai giocatori di confrontarsi con i temibili Krampus.

Dimenticatevi i simpatici elfi che, secondo la tradizione, aiutano Babbo Natale a preparare i doni per i bambini buoni di tutto il mondo. Quelle che incontrerete in Festive Fervor saranno creature armate di tutto tranne che del desiderio di regalare gioia al prossimo, e si appresteranno a perseguitarvi per tutta la durata dell’evento natalizio. Nel caso foste interessati a gettarvi nella mischia, segnaliamo infine che Activision permetterà ai giocatori di tutto il mondo di provare gratuitamente, nei giorni dal 16 al 21 dicembre, il multiplayer del nuovissimo CoD Vanguard.

