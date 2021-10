Call of Duty Vanguard: un trailer per la nuova modalità Zombie

Dopo i leak Activision ha presentato con un trailer d’impatto la nuova modalità Zombie di Call of Duty Vanguard

Mentre Activision Blizzard continua a essere impantanata in una disordinata battaglia legale a seguito della causa relativa a discriminazione sessuale e molestie mossa dal Dipartimento delle pari opportunità dello stato della California, il publisher ha rilasciato il trailer della nuova modalità Zombie nella ultima interazione della storica saga first person shooter, ossia Call of Duty: Vanguard, ve lo proponiamo nel player che vedete qui in basso (dategli un’occhiata, ne vale la pena). Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Call of Duty Vanguard: la nuova modalità Zombie rappresenta il sequel di Dark Aether, non perdete il trailer di presentazione

Nel trailer di presentazione della modalità Zombie di Call of Duty: Vanguard potete assistere alla trucidazione dei non-morti sulle note di un brano di Billie Eilish. Nello spezzone è rappresentata, in breve, la continuazione della trama di Dark Aether inaugurata per la prima volta da Treyarch in Call of Duty Black Ops Cold War. Activision ha descritto in questi termini la modalità:

Questa esperienza cooperativa continua e si intreccia con la storia di Dark Aether per creare una lore profondamente coinvolgente, il tutto innovando il gameplay principale per cui la modalità è famosa. Da Stalingrado a Shi No Numa, combatterai l’esercito di non morti di Von List su tutti i fronti usando un nuovo set di abilità.

Quanti hanno già giocato alla beta multiplayer di Vanguard (qui trovate le nostre impressioni al riguardo) potrebbero aver notato che uno dei luoghi mostrati nel trailer è la mappa dell’Hotel Royal. Mentre Call of Duty Vanguard è principalmente prodotto dalle sapienti mani di Sledgehammer Games, la modalità Zombie è stata sviluppata proprio da Treyarch, lo studio che per primo ha introdotto la modalità in questione nella serie di giochi con Call of Duty World at War. Lo stesso trailer e altre informazioni su Zombie erano trapelate poco prima in rete.

Vi ricordiamo che Call of Duty Vanguard uscirà il 5 novembre. A proposito dell’attesissimo titolo targato Activision, qualora vi fosse sfuggito, è stato anche annunciato il sistema anti-cheat che verrà utilizzato, si tratta di Ricochet, lo stesso software utilizzato in altri titoli competitivi (Fortnite e Apex Legends, tanto per fare due nomi).

