Call Of Duty Vanguard: ecco il trailer di lancio

Il trailer di lancio del nuovissimo Call Of Duty Vanguard è stato pubblicato. Rivelati tanti nuovi dettagli sul gioco

Era nell’aria da un pò di tempo e finalmente è arrivato. I ragazzi di Sledgehammer Games ha finalmente reso pubblico il trailer di lancio di Call Of Duty Vanguard, nel quale, per la gioia dei fan, sono presenti un bel pò di nuovissime informazioni sul gioco. L’imminente nuovo capitolo della serie, in arrivo il prossimo 5 novembre, presenterà, oltre alle classiche modalità online, anche diverse novità ed una campagna in singolo carica d’azione. Siete pronti per tornare sul campo di battaglia?

Trailer di lancio di Call Of Duty Vanguard finalmente online

Il trailer di lancio pubblicato nelle scorse ore, ci ha permesso di dare un’occhiata generale all’atteso Call Of Duty Vanguard, e sulle sue modalità di gioco principali. Il titolo al lancio prevederà infatti una campagna single player che ci porterà (come del resto era già stato rivelato) nel bel mezzo della seconda guerra mondiale. Pare che nel corso della trama vivremo una versione alternativa del conflitto, nel quale, dopo la sconfitta di Hitler, ci troveremo a dover sventare i piani del suo successore.

Ma Call Of Duty non sarebbe Call Of Duty senza la sua componente online, ormai preponderante. E quest’ultima installazione della serie non sarà da meno, offrendo al lancio ben venti mappe giocabili e nuove interessanti modalità tutte da scoprire, fra le quali citiamo Collina Dei Campioni e Postazione. In conclusione (ma non per questo meno importante) abbiamo la consueta modalità Zombies, da un pò di anni ormai diventata parte integrante della serie, la quale sarà ambientata prima degli eventi di Black Ops Cold War, e sembra promettere gustose nuove aggiunte al gameplay.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di mettere le mani su questo nuovo capitolo della serie? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news in merito. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.