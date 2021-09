Call of Duty Vanguard: beta multiplayer, trailer molto altro ancora nell’ultimo leak

Call of Duty: Vanguard verrà mostrato nuovamente in data odierna da Activision, nel frattempo, in rete è già emerso un trailer di gameplay

Call of Duty: Vanguard sarà presentato in anteprima mondiale per il multiplayer più tardi, nella corso della giornata di oggi con un trailer di gameplay che metterà in luce, verosimilmente, tutti i gli aspetti di novità che caratterizzeranno la prossima attesa iterazione dello storico brand FPS targato Activision. Tuttavia, sembra proprio che siano già trapelati filmati di gioco per la prossima beta, che mostrano diversi vantaggi come Ghost, Low Profile e Fortified insieme alla nuova modalità Patrol, insomma, se siete interessati alle novità più fresche su Call of Duty Vanguard non vi resta che scorrere questa pagina che state leggendo proprio in questo momento. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Call of Duty Vanguard: tutto sembrerebbe simile a Modern Warfare del 2019 in base a quanto emerso nell’ultimo trailer di gameplay trapelato online

A parte la presenza di armi della Seconda Guerra Mondiale, il gameplay incluso nel trailer di Call of Duty: Vanguard trapelato online sembra decisamente simile a Call of Duty: Modern Warfare (2019). I giocatori possono raddoppiare il tempo di sprint, il che consente movimenti ancora più rapidi, oltre a montare le armi. Per quanto riguarda la modalità Patrol, è si tratta di una classica 6v6 in cui le squadre combattono per un punto di controllo in costante movimento.

Stare all’interno genererà punti per la vostra squadra che si accumuleranno più velocemente con il tempo trascorso. Team Deathmatch è anche mostrato sulla mappa Hotel Royal con alcune belle luci e distruzione. La beta multiplayer di Call of Duty: Vanguard avrà il suo primo weekend di test dal 10 al 13 settembre e sarà accessibile a chi ha preordinato il gioco su PlayStation. Il titolo completo verrà lanciato il 5 novembre per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.

L’ultimo trailer del gioco risale alla fine di agosto, in occasione della Gamescom 2021. Nello stesso evento è stata anche annunciata la data d’uscita del titolo in questione, per dare un’occhiata al filmato di cui parliamo fate clic qui. Qualche tempo fa sono anche emersi dettagli sul peso del download del gioco.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.