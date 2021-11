Call of Duty: Vanguard, i requisiti della versione PC!

In attesa dell’uscita ufficiale il prossimo 5 novembre, vediamo insieme in questo articolo i requisiti della versione PC di Call of Duty: Vanguard

L’attesa si sta facendo frenetica. Il prossimo 5 novembre Call of Duty: Vanguard, il nuovo capitolo del franchise di Activision sviluppato da Sledgehammer Games e Treyarch, arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Abbiamo visto di tutto in questi mesi, un’infinità di trailer dedicati alla storia, alla modalità Zombies e a tutto quello che gli sviluppatori hanno voluto inserire in questa nuova iterazione. Per quel che riguarda noi di tuttoteK, vi abbiamo già dato le nostre prime impressioni in una corposa anteprima scaturita dalla beta di qualche tempo fa, e non vediamo l’ora di poter mettere mano sulla versione definitiva del gioco.

Nelle scorse ore, intanto, sono stati confermati i requisiti minimi, raccomandati, “competitivi” e per l’Ultra 4K per la versione PC del nuovo capitolo della serie di Call of Duty. Inoltre, Activision ha confermato che sarà Beenox ad occuparsi della versione PC. Come già confermato negli scorsi mesi, Vanguard supporterà il DLSS e il FSR. Inoltre, il gioco richiederà almeno 36GB di spazio libero al lancio per installare solo la modalità Zombies e il Multiplayer. Che in realtà, dobbiamo ammetterlo, non è nemmeno così tanto.

La lista è lunga, quindi iniziamo a vedere tutti i requisiti per la versione PC di Call of Duty: Vanguard!

Vediamo qui di seguito i requisiti minimi per la versione PC di Vanguard:

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit (ultimo aggiornamento).

: Windows 10 64-bit (ultimo aggiornamento). CPU : Intel Core i3-4340 | AMD FX-6300.

: Intel Core i3-4340 | AMD FX-6300. GPU : NVIDIA GeForce GTX 960 | AMD Radeon RX 470.

: NVIDIA GeForce GTX 960 | AMD Radeon RX 470. RAM : 8 GB.

: 8 GB. Spazio necessario : 36 GB al lancio (Multiplayer e Zombies)

: 36 GB al lancio (Multiplayer e Zombies) Cache per Assets Hi-Rez : Fino a 32 GB.

: Fino a 32 GB. Memoria Video: 2GB.

Continuiamo con i requisiti raccomandati:

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit (ultimo aggiornamento) | Windows 11 64-bit (ultimo aggiornamento).

: Windows 10 64-bit (ultimo aggiornamento) | Windows 11 64-bit (ultimo aggiornamento). CPU : Intel Core i5-2500K | AMD Ryzen 5 1600X.

: Intel Core i5-2500K | AMD Ryzen 5 1600X. GPU : NVIDIA GeForce GTX 1060 | AMD Radeon RX 580

: NVIDIA GeForce GTX 1060 | AMD Radeon RX 580 RAM : 12 GB.

: 12 GB. Spazio necessario : 61 GB al lancio.

: 61 GB al lancio. Cache per Assets Hi-Rez : Fino a 32 GB.

: Fino a 32 GB. Memoria Video: 4GB.

Procediamo spediti, vediamo insieme i requisiti che gli sviluppatori hanno definito “competitivi”:

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit (ultimo aggiornamento) | Windows 11 64-bit (ultimo aggiornamento).

: Windows 10 64-bit (ultimo aggiornamento) | Windows 11 64-bit (ultimo aggiornamento). CPU : Intel Core i7-8700K | AMD Ryzen 7 1800X.

: Intel Core i7-8700K | AMD Ryzen 7 1800X. GPU : NVIDIA GeForce RTX 2070/RTX 3060 Ti | AMD Radeon RX 5700XT.

: NVIDIA GeForce RTX 2070/RTX 3060 Ti | AMD Radeon RX 5700XT. RAM : 16 GB.

: 16 GB. Spazio necessario : 61 GB al lancio.

: 61 GB al lancio. Cache per Assets Hi-Rez : Fino a 32 GB.

: Fino a 32 GB. Memoria Video: 8GB.

Infine, vediamo per ultimo i requisiti per l’opzione Ultra 4K:

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit (ultimo aggiornamento) | Windows 11 64-bit (ultimo aggiornamento).

: Windows 10 64-bit (ultimo aggiornamento) | Windows 11 64-bit (ultimo aggiornamento). CPU : Intel Core i9-9900K | AMD Ryzen 9 3900X.

: Intel Core i9-9900K | AMD Ryzen 9 3900X. GPU : NVIDIA GeForce RTX 3080 | AMD Radeon RX 6800 XT.

: NVIDIA GeForce RTX 3080 | AMD Radeon RX 6800 XT. RAM : 16 GB.

: 16 GB. Spazio necessario : 61 GB al lancio.

: 61 GB al lancio. Cache per Assets Hi-Rez : Fino a 64 GB.

: Fino a 64 GB. Memoria Video: 10GB.

Questi erano i requisiti per la versione PC di Call of Duty: Vanguard. Fateci sapere se acquisterete il prossimo capitolo del franchise di Activision qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!