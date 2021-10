Call Of Duty Vanguard: sorpresa sul peso del download

Activision ha sciolto i dubbi sul peso di Call Of Duty Vanguard. Il prossimo titolo della serie FPS sarà più leggero del solito

Activision ha rivelato la dimensione del peso del file per Call of Duty: Vanguard su tutte le piattaforme tranne il PC e, a sorpresa, questa volta potreste non dover essere costretti a cancellare 3 o 4 vecchi giochi dal disco per installarlo. Ciò è particolarmente vero per le piattaforme Xbox e il gioco è disponibile per il pre-caricamento a partire da domani. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Call Of Duty Vanguard: ecco come è stato ridotto il peso del download sulle versioni last-gen

Qui in basso vi proponiamo (nell’elenco) il peso del download di Call Of Duty Vanguard con le relative piattaforme. Sulle console Xbox, saranno necessari tra 56 GB e 61 GB di spazio disponibile, a seconda che voi stiate giocando alla versione Xbox One o Series X|S del titolo. Le dimensioni della versione PlayStation sono più o meno le stesse, anche se più spazio è richiesto durante il processo di installazione significa che avrai bisogno di un po’ più di spazio. L’elenco completo delle dimensioni dei file è riportato di seguito, con informazioni sul PC in arrivo prima del 2 novembre:

Xbox One : 56,6 GB

: 56,6 GB Xbox Series X|S : 61 GB

: 61 GB PS4 : 54,65 GB di download con 93,12 GB di spazio richiesto

: 54,65 GB di download con 93,12 GB di spazio richiesto PS5: 64,13 GB di download con 89,84 GB di spazio richiesto

Le dimensioni dei file più ridotte sono state rese possibili dalla “nuova tecnologia di streaming delle texture on-demand“, secondo il post dell’annuncio, che si traduce in una dimensione del file fino alla metà sia su nuove console che su PC. Ovviamente, con Call of Duty, la dimensione del file di lancio non è quella finale e il peso, comunque, è sempre piuttosto elevato. Quest’ultimo, come probabilmente sapete già, potrebbe perfino raddoppiare con i vari aggiornamenti e aggiunte di contenuti, quindi tenete a mente questo fatto quando pianifichi cos’altro installare. Se esaurite lo spazio di archiviazione, potete sempre ottenere un SSD NVMe per la vostra PS5 o una scheda di espansione Xbox proprietaria.

Call of Duty: Vanguard uscirà il 5 novembre, segnando il ritorno del franchise alla Seconda Guerra Mondiale dopo Call of Duty: WWII del 2017. Il gioco vedrà anche l’integrazione con Call of Duty: Warzone, con una nuova mappa del Pacifico in arrivo nel gioco battle royale.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.