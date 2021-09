Call of Duty Vanguard: ritornano due storiche mappe

Sledghammer Games conferma il ritorno di due storiche mappe di World at War per il multiplayer di Call of Duty Vanguard

Lo scorso reveal del multiplayer di Call of Duty Vanguard è stato molto seguito. Questo nuovo capitolo di CoD si pone in continuità con gli ultimi capitolo, seppur aggiungendo qualche novità interessante. Insieme ai ritmi adrenalinici, questa volta ci sarà una maggior distruzione tattica. I fan dovranno aspettarsi 20 nuove aree di gioco, armi e l’introduzione delle esecuzioni. A sorpresa, per Call of Duty Vanguard sono state recuperate due mappe direttamente da World at War.

Aggiunte due nuove mappe in Call of Duty Vanguard che faranno piacere ai fan di CoD World at War

Le novità introdotte in questo ultimo capitolo della serie Call of Duty sono molte. A cominciare dalle nuove 20 mappe, proseguendo per le nuove modalità Patrol e Champion Hill. Oltre a diverse feature che ritornano, come la Gunsmith. Vanguard tuttavia, condividendo il setting relativo alla seconda guerra mondiale di altri amatissimi Call of Duty, ne recupera due storiche mappe. In un nuovo post sul blog è stato rivelato infatti che le mappe Castle e Dome di World at War arriveranno su Call of Duty Vanguard. Descritte come una lettera d’amore per tutti i fan di World at War, entrambe le mappe riceveranno un update che introdurranno un’interazione ambientale inedita.

Inoltre, sebbene non sia stato menzionato durante la scorsa live stream dedicata al reveal del multiplayer, il senior development director Adam Iscove, ha annunciato su Twitter che tutti i giocatori console potranno modificare il field of view dalle impostazioni. Purtroppo non sappiamo se questa aggiunta sia valida solo per le console next gen o anche su console old gen. Comunque è apprezzabile vedere questa aggiunta tanto richiesta dai giocatori. Call of Duty Vanguard uscirà il prossimo 5 novembre per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 e PC.

Per chiunque voglia acquistare titoli in sconto, andate sul link di Instant Gaming! Per ulteriori news e approfondimenti seguite le pagine di tuttoteK.