Call of Duty: Vanguard, il trailer di Zombies vittima di leak!

Doveva essere presentato oggi, ma Treyarch è stata decisamente battuta sul tempo dagli annunci pubblictari di YouTube che hanno divulgato il trailer della modalità Zombies di Call of Duty: Vanguard decisamente prima del previsto: un’altra vittima dei leak

Oggi è una giornata decisamente piena per gli appassionati di FPS. Manca infatti poco più di un’ora al reveal (previsto per le 17) della modalità Hazard Zone di Battlefield 2042, il titolo di DICE che ha recentemente concluso la sua fase di Beta non proprio nel migliore dei modi, ma che riesce sempre a tenere canalizzata l’attenzione. Stessa ora, stesso giorno, sarà presente anche Treyarch con la modalità Zombies di Call of Duty: Vanguard, la nuova iterazione del sempre eterno franchise di Activision di cui già vi abbiamo parlato in una più che estesa anteprima.

Una precisazione: il trailer dedicato a Zombies sarebbe dovuto essere disponibile dalle 17 ora italiana. Se non fosse che, probabilmente per un “semplice” errore, YouTube lo abbia divulgato decisamente troppo presto tramite uno dei suoi annunci pubblicitari. L’utente Twitter CharlieIntel è riuscito a catturarlo e a postarlo sul suo profilo, quindi vi lasciamo il Tweet proprio qua sotto.

Breaking: The Vanguard Zombies Trailer has gone live early as a YouTube ad, appearing for people on multiple different YouTube channels pic.twitter.com/Awrnuz3GnN — CharlieIntel (@charlieINTEL) October 14, 2021

Un leak svela con largo anticipo il trailer della modalità Zombies in Call of Duty: Vanguard!

Il trailer mostrato ha in sottofondo, come nel precedente teaser trailer, la voce di Billie Eilish e mostra un discreto numero di soldati combattere contro un enorme numero di morti viventi. Come già sappiamo, la modalità Zombies di Vanguard è sviluppata non da Sledgehammer, che si sta occupando del resto del gioco, ma da Treyarch. La nuova Zombie Mode farà da prequel a quella di Black Ops Cold War e si rifarà alla narrativa dell’Etere Oscuro.

Insomma, niente da fare: il trailer della modalità Zombies di Call of Duty Vanguard è stato anch’esso vittima di leak. Dannato internet. Fateci sapere qua sotto che cosa ne pensate, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!