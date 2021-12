Call of Duty Vanguard: accesso gratis al multiplayer e vari bonus confermati per il weekend

Activision ha annunciato che nel weekend sarà possibile provare gratis il multiplayer di Call of Duty Vanguard. Ecco tutti i dettagli

Activision ha appena annunciato che nel weekend della settimana corrente si terrà un periodo di prova gratis per il multiplayer di Call of Duty Vanguard. L’accesso gratuito si svolgerà dal 16 dicembre alle 19:00 fino al 21 dicembre alla stessa ora. I giocatori potranno provare 10 mappe e quattro modalità durante il lasso di tempo suddetto, tra cui Team Deathmatch, Domination, Hardpoint e la nuova modalità torneo di sopravvivenza di Vanguard Champion Hill. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Call of Duty Vanguard: il multiplayer sarà gratis durante il weekend ma le novità non finiscono qui, nuovi bonus sono in arrivo

Ovviamente, come potete immaginare, il tutto non si ridurrà soltanto a quanto vi abbiamo accennato finora. Activision ha già reso noto, infatti, che durante il periodo di accesso gratis al multiplayer, Call of Duty Vanguard offrirà bonus XP doppi massimi (XP giocatore, XP arma, XP operatore, XP clan e XP Battle Pass).

Il periodo di accesso multiplayer gratuito coinciderà con il lancio dell’evento Vanguard e Warzone combinato a tema natalizio intitolato “Festive Fervor“. A partire dal 17 dicembre, i titoli includeranno “modalità a tempo limitato, eventi, premi e funzionalità speciali fino all’arrivo del nuovo anno insieme a numerosi sconti sui pacchetti classici e nuove offerte a tema festivo”.

Come precedentemente trapelato, l’inquietante personaggio del folklore Krampus arriverà in Vanguard e Warzone durante l’evento, così come gli elfi assassini. L’evento principale incaricherà i giocatori di completare sfide Festive Fervor per ottenere ricompense. Ci saranno 13 oggetti in palio, incluso un epico progetto LMG per il completamento di tutte e sei le sfide Vanguard o Warzone Pacific. Vi abbiamo parlato in dettaglio di questo evento in questa news, quindi per ulteriori dettagli al riguardo vi rimandiamo a quest’ultima.

In questo articolo, invece, vi abbiamo elencato tutte le maggiori novità della Season 1 di Vanguard. Se, invece, non avete ancora provato il titolo di cui vi abbiamo parlato potete dare uno sguardo alla nostra recensione sul comparto multigiocatore del gioco.

