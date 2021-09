Call of Duty Vanguard: rimandata la fine dell’open beta!

La fine dell’open beta di Call of Duty Vanguard è stata rimandata! Scopriamo insieme quando in questa news dedicata

Sono giorni caldissimi in casa Activision. La beta di Call of Duty Vanguard è disponibile e in tantissimi si sono fiondati sulle proprie console, o sul proprio PC, per provarla. Come ogni anno, anche questo nuovo capitolo della saga farà discutere e dividerà il pubblico. Intanto, però, per dare ad ancora più persone la possibilità di provare il gioco è stata rimandata la fine dell’open beta di Call of Duty Vanguard. Scelta lungimirante o rischiosa quella di Activision?

Call of Duty Vanguard: fine dell’open beta rimandata di due giorni!

La fine dell’open beta di Call of Duty Vanguard è stata rimandata di due giorni. Infatti, se prima, la fine della beta era prevista per Lunedì 20 Settembre, pochi minuti fa, tramite i canali social ufficiali di Call of Duty, è arrivata la comunicazione che conferma la fine della beta per Mercoledì 22 Settembre. L’orario segnalato è 10am PT che corrisponde alle 19:00 italiane. Ecco di seguito il cinguettio ufficiale con il quale è stata comunicata questa importante decisione (che sicuramente farà contenti coloro che stanno apprezzando il gioco):

🚨BREAKING🚨: The #Vanguard OPEN BETA has been extended until Wednesday Sept 22 at 10am PT. For those that haven't had a chance to enter the fray, this is your moment 🎖 pic.twitter.com/dLShw7qUQb — Call of Duty (@CallofDuty) September 18, 2021

Ricordiamo che a partire da oggi la beta diventa aperta davvero a tutti i giocatori, anche coloro che non hanno pre-ordinato il titolo; e ci riferiamo ai giocatori Xbox e PC che, a differenza degli utenti PlayStation, fin qui necessitavano di un codice promozionale o di un pre-order per provare il titolo. Fateci sapere che cosa ne pensate di questa notizia e se state giocando la beta. Vi invitiamo a lasciare un commento nell’apposita sezione sottostante per farci sapere la vostra!

Per ulteriori aggiornamenti e novità dal mondi videoludico e non solo continuate a sintonizzarvi su tuttoteK. Per acquistare, invece, qualche videogame a prezzo scontato date un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.