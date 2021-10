Call of Duty: Vanguard, ecco quando verrà svelata la modalità Zombies

Treyarch ha finalmente annunciato il giorno di reveal della modalità Zombies di Call of Duty: Vanguard, il prossimo capitolo del franchise ormai prossimo all’uscita

Domani sarà decisamente una giornata intensa per gli appassionati di FPS. DICE ha già annunciato che svelerà la misteriosa modalità Hazard Zone di Battlefield 2042, chiacchieratissimo sequel del colossale franchise. E domani sarà presente anche Treyarch, che si sta occupando della modalità Zombies del prossimo Call of Duty. Se infatti Vanguard è sviluppato, nella sua quasi totale interezza, da Sledgehammer Games, l’apprezzatissima modalità basata sull’uccisione dei morti viventi è invece nelle mani del team che si è occupato della modalità Zombies di Cold War, ma che ricordiamo con affetto per Black Ops.

Il reveal della modalità Zombies avverrà dunque domani, allo stesso orario della Hazard Zone mode di Battlefield 2042, ossia le 17 italiane. Treyarch lo ha annunciato sfruttando il profilo ufficiale Twitter del franchise, condividendo un breve teaser che ne mostra quella che sarà, molto probabilmente, la key art ufficiale. Vi lasciamo il post su Twitter proprio qua sotto.

Zombies + Dark Aether + Demons!? 🤘#Vanguard is bringing one of your favorite modes with a sinister twist. 📆 Oct 14th

🕘 8AM PT See you there. pic.twitter.com/spn9SWwvvo — Call of Duty (@CallofDuty) October 12, 2021

Quel che già sappiamo è che, per quel che riguarda la storia, questa sarà un prequel della modalità Zombies presente in Black Ops: Cold War. Sarà una sorta di crossover che riprenderà la linea narrativa dell’Etere Oscuro, migliorando ulteriormente il gameplay ed espandendone la sceneggiatura. Considerando quanto benvoluto è stato Zombies lo scorso anno, siamo davvero curiosi di voler scoprire che cosa bolle nella pentola di Treyarch per Vanguard.

Il reveal della modalità Zombies di Call of Duty: Vanguard è dunque fissato per domani, mentre il gioco arriverà il prossimo 5 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.