Call of Duty: Vanguard, svelata la data dell’alpha su PlayStation

Activision ha finalmente svelato la data in cui sarà possibile accedere all’alpha di Call of Duty: Vanguard su PlayStation

Recentemente è stato annunciato Call of Duty: Vanguard, il nuovo capitolo della storica serie di FPS targati Activision. Il titolo è stato svelato durante un grande evento di Warzone e successivamente è stato anche pubblicato online il relativo reveal trailer.

Il trailer contiene diverse sequenze rappresentative del gioco e sul finale annuncia che presto gli utenti Sony potranno provarlo in anteprima. Adesso però Activision ha finalmente svelato ufficialmente la data dal quale sarà possibile accedere all’alpha di Call of Duty: Vanguard su PlayStation.

L’alpha di Call of Duty: Vanguard sarà disponibile davvero molto presto

Activision ha pubblicato sul blog di Call of Duty un lungo post dedicato a Vanguard e tra le tante informazioni è presente anche la data della tanto attesa alpha. A quanto pare infatti i possessori di PS4 e PS5 potranno provare il gioco dal 27 al 29 di agosto. L’alpha permetterà a tutti i fan di avere un assaggio del prossimo gioco di Sledgehammer Games e soprattutto di provare la nuova modalità Champion Hill.

L’alpha sarà accessibile tramite il menu principale di Call of Duty: Warzone, Modern Warfare e Cold War, ma andrà scaricata separatamente dallo store. Per fortuna però sarà già possibile pre-scaricare Vanguard a partire dalle ore 12:00 del 23 agosto, quindi non rischierete di perdere preziose ore di gioco una volta che il titolo sarà finalmente disponibile.

Call of Duty: Vanguard sarà disponibile dal 5 novembre per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.