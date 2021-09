Call of Duty: il gioco del 2022 sarà un sequel di Modern Warfare secondo un insistente rumor

Call of Duty 2022 torna a far parlare di sé: secondo alcune voci il gioco dovrebbe essere un sequel di Modern Warfare del 2019

Nvidia ha recentemente affermato in una dichiarazione che l’elenco trapelato di giochi dal database GeForce Now era parzialmente ipotetico, ma anche così, da quel leak sono emersi diversi nomi di progetti non annunciati e/o voci che hanno attirato l’attenzione di appassionati. Uno di questi nomi menzionato nell’elenco era “Project Cortez” – che, a quanto pare, dovrebbe essere il prossimo Call of Duty, che si vocifera essere un sequel di Modern Warfare del 2019. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Call of Duty: il gioco del 2022 dovrebbe essere il sequel di Modern Warfare del 2019 ma per ora ancora nessuna conferma da parte di Activision

Il noto leaker Tom Henderson recentemente ha affermato che il suddetto Project Cortez è il nome in codice dato a Call of Duty 2022, che apparentemente sarà un sequel di Call of Duty: Modern Warfare del 2019. In un rapporto separato, VGC scrive che lo stesso è stato confermato dalle proprie fonti.

It looks like Call of Duty: 2022 is codenamed Project Cortez It's expected to be a sequel to Modern Warfare 2019. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 13, 2021

Secondo VGC, Call of Duty 2022 è in sviluppo presso Infinity Ward e avrà una campagna per giocatore singolo che racconta la storia delle forze speciali statunitensi che combattono una guerra segreta contro spacciatori di droga colombiani. Presumibilmente, il nome in codice Project Cortez è un riferimento al film del 1994 Clear and Present Danger, che, ovviamente, ha un setting analogo e presenta un antagonista principale di nome Colonel Félix Cortez.

L’ultimo gioco Call of Duty di Infinity Ward è arrivato nel 2019, con Treyarch in testa alla voce del 2020 e Sledgehammer Games che torna per il gioco di quest’anno, quindi il loro ritorno per la entry del 2022 si allinea con la linea temporale che la serie ha tradizionalmente preso. Ovviamente, fino a quando non sentiremo qualcosa di ufficiale da Activision (il che che probabilmente non accadrà per almeno un anno), è meglio non prendere queste presunte notizie con le solite pinze.

Call of Duty: Vanguard, sviluppato da Sledgehammer Games (con il supporto di tutti gli altri studi Activision), verrà lanciato il 5 novembre per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. Call of Duty: Warzone riceverà anche un aggiornamento significativo per accompagnarlo.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.