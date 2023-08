Call of Duty: Modern Warfare 3 sarà un gioco a prezzo pieno

Rcentemente, Activision Blizzard ha confermato che Call of Duty: Modern Warfare 3, reboot dell’originale del 2011, sarà un gioco premium a prezzo pieno: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Il reveal ufficiale di Call of Duty: Modern Warfare 3 si sta avvicinando velocemente, considerando che Activision Blizzard lo ha fissato già da tempo per il prossimo 17 agosto. La data d’uscita già la conosciamo: il 10 novembre 2023 il reboot del titolo del 2011 arriverà su PC, Xbox One e PlayStation 4, con una beta probabilmente fissata per ottobre. Insomma, sappiamo praticamente già tutto quel che serve sapere, ma c’era un “dettaglio” che non era ancora stato chiarito ufficialmente: il prezzo.

In attesa del reveal, parliamo del prezzo di Call of Duty: Modern Warfare 3!

E proprio recentemente, Activision ha confermato che Call of Duty: Modern Warfare 3 costerà esattamente quanto un gioco premium: 70$ (probabilmente così convertiti in euro). Una notizia che potrebbe non sorprendere i più, considerando che quella di Call of Duty è una delle tante serie di tripla A che adotta canonicamente questo tipo di prezzo. Ciò, dunque, indipendentemente dal fatto che poco sia cambiato rispetto allo scorso anno e che anche tutte le skin e gli acquisti fatti in Modern Warfare 2 passeranno di diritto in questo capitolo.

Modern Warfare 3 sarà dunque un vero e proprio capitolo a se stante della serie e non un semplice DLC di Modern Warfare 2 pompato abbastanza da poter sopravvivere da solo. O perlomeno è quello che ci aspettiamo e che speriamo, ora, considerando il prezzo pieno a cui verrà venduto. Solo il tempo potrà darci risposta, intanto aspettiamo di avere novità proprio dopodomani!

Svelato anche il prezzo di Call of Duty: Modern Warfare 3, non ci resta infatti che aspettare il reveal ufficiale, che si terrà il 17 agosto venturo. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!