Call of Duty Modern Warfare 2: ufficiale la data d’uscita!

Sembrava impossibile, ma alla fine è successo, Call of Duty: Modern Warfare 2 ha una data d’uscita per la gioia di tutti gli appassionati di sparatutto in prima persona

Si può dire che questa notizia era già nell’aria da un po’, ma alla fine è toccato alla casa madre Activision dare il lieto annuncio. La data d’uscita di Call of Duty: Modern Warfare 2 è stata finalmente fissata al 28 ottobre di quest’anno, ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

Call of Duty Modern Warfare 2: data di uscita e trailer

Come si può annunciare l’uscita di un gioco tanto atteso? Ovviamente con un trailer, ma perché far vedere parti del gioco mentre volano pallottole da tutte le parti quando basta inquadrare un cantiere navale dove, tra acque e pali di acciaio, si vedono i beniamini della saga di FPS più amata di sempre? Che, ricordiamo, arriverà il 28 ottobre 2022!

Se non ci credete vi lasciamo qui sotto il trailer con la data d’uscita di Call of Duty: Modern Warfare 2! Se fate attenzione, infatti, potrete vedere i personaggi storici della serie “affacciarsi” tra uno scenario e l’altro. Ci sarà infatti il mitico Capitano John Price, il letale Simon Riley detto “Ghost”, l’inarrestabile John MacTavish detto “Soap” ed il buon Kyle Garrick detto “Gaz”.

Ma fate attenzione perché è in arrivo un nuovo personaggio sul campo di battaglia e stavolta si tratta di un colonnello delle forze speciali messicane di nome Alejandro Vargas. Per il momento non si sa molto altro sul gioco, neanche sul gameplay, ma questo titolo sarà comunque sviluppato ancora dalla Infinity Ward ed ulteriori dettagli dovrebbero venire svelati ufficialmente a giugno.

Comunque sia, mentre aspettiamo di vedere come sarà il gioco alla fine, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!