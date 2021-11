Call of Duty Modern Warfare 2: al presunto titolo potrebbe partecipare un attore già “apparso” in Uncharted

Secondo alcuni rumor, al presunto “nuovo” Call of Duty: Modern Warfare 2, starebbe partecipando un attore del cast di Uncharted

Call of Duty: Vanguard, ossia l’ultimo capitolo della storica saga FPS di Activision è sbarcato da una manciata di giorni sulle console della community videoludica. Il gioco parrebbe proprio non essere stato all’altezza delle aspettative dei fan della serie e sembra che la tiepida accoglienza di critica e pubblico per il gioco si rifletta nelle sue vendite relativamente inferiori alla media della saga. Insomma, non certo un risultato esaltante per uno dei giochi di punta del colosso americano suddetto. Ad ogni modo, il fatto non sarà certo sufficiente a fermare il record di prolificità di Call of Duty, come forse saprete già di un certo Call of Duty: Modern Warfare 2, secondo varie voci, sarebbe in programma per il 2022, ebbene, sembra proprio che nel gioco vedremo il ritorno di un attore particolarmente noto ai fan di Uncharted. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Call of Duty Modern Warfare 2: il titolo potrebbe vedere il ritorno dell’attore che ha interpretato un noto villain di Uncharted

Gli ultimi rumor hanno insistentemente suggerito che il presunto titolo suddetto, sviluppato da Infinity Ward, sarà un sequel diretto di Call of Duty: Modern Warfare del 2019 e ora sembra proprio che potremmo vedere nel gioco in questione far ritorno un attore particolarmente importante nei titoli della serie Uncharted. Sembra, infatti, che Warren Kole, l’attore che ha fornito la voce e il motion capture per il cattivo Rafe Adler di Uncharted 4: Fine di un ladro, avrà un ruolo da svolgere nel prossimo CoD. Le informazioni provengono dal profilo LinkedIn dell’attore. Resta da vedere se Kole interpreterà un personaggio nella campagna per giocatore singolo del gioco o se interpreterà un operatore per la componente multiplayer, anche se probabilmente ci vorrà un po’ di tempo prima di scoprirlo.

