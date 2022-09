Call of Duty Modern Warfare 2: un datamine rivela la campagna

La campagna di Modern Warfare 2 non dovrebbe presentare sorprese, ma questo non ha impedito un datamine per l’ultimo remake di Call of Duty

La stampa straniera vanta anche addetti al datamine, e quello di Insider Gaming ha dissotterrato sedici missioni per la campagna di Call of Duty: Modern Warfare 2. Chi ha giocato l’originale non dovrebbe aspettarsi sorprese ma, per non averne di altro tipo, il dataminer ha preferito optare per l’anonimato. La lista è più o meno “criptata”, nel senso che i nomi utilizzati sono tutti in codice (e i dataminer che hanno tentato di anticipare il roster di Super Smash Bros. Ultimate dovrebbero saperne qualcosa). In quanto a noi, ci atterremo all’ordine alfabetico in lingua originale fornendovi le dovute traduzioni.

Il datamine svela la campagna, in sul calar del sole, per chi “rovinarsi” Call of Duty Modern Warfare 2 vuole

Le sedici missioni che compongono la campagna del gioco figurano nel datamine con i seguenti nomi. Parliamo di Backstabbed (pugnalato alle spalle), Border (confine), Convoy Chase (inseguimento del convoglio), Gunship (cannoniera), Intercept (intercettare), Marina (marina), Montage (montaggio), Nightwar (conflitto notturno), Party (festa), Prison (prigione), Shadowbase (base delle ombre), ShipAF (intraducibile, a parte “ship”, nave), Stolen (rubato), Strike (colpo), Tower (torre) e Wounded (ferito). Di queste, ShipAF è la missione che ora conosciamo come Dark Water (qui sotto).

I nomi suonano tutti molto vaghi, ma Backstabbed ci sembra difficile da ignorare. Se non avete bisogno di allerte spoiler e avete giocato all’originale, ricorderete a quale tradimento si sta alludendo. Nel titolo del 2009 (tredici anni!), infatti, Roach e Ghost vengono traditi da Shepherd, che apre il fuoco su entrambi. Alla fine della missione, mentre entrambi vengono riempiti di gasolina e stanno per finire arrosto, la voce di Price li avverte via radio (con tempismo impeccabile) dell’eponimo e metaforico accoltellamento alle spalle. Si prospetta un remake fedele, non c’è che dire!

