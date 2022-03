Call of Duty Mobile: in arrivo Snoop Dogg con la Stagione 3

Fra le novità in arrivo con la Stagione 3 di Call of Duty: Mobile ci sarà anche nientemeno che Snoop Dogg. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

La stagione 3 di Call of Duty: Mobile sta per arrivare, e sembra che in essa troveremo un’ospite di tutto rispetto: Snoop Dogg. Il fortunato titolo edito da Activision, che solo al lancio è riuscito a segnare un record di download, si appresta dunque ad accogliere il famoso rapper e produttore statunitense, come star della nuova season. Quest’ultima, si intitolerà Radical Raid, ed avrà inoltre forti rimandi alla cultura ed all’atmosfera anni ’80. Siete pronti a tornare sul campo di battaglia?

Snoop Dogg arriva su Call of Duty: Mobile con la Stagione 3

Giocatori di Call of Duty: Mobile, preparatevi, la stagione 3 vi porterà dritti dritti per le strade di Miami, negli anni ’80, e con un cast di personaggi capitanato da Snoop Dogg. Potrete persino giocare nei panni di quest’ultimo, utilizzando i suoi appariscenti oggetti, che saranno disponibili attraverso un’estrazione fortunata. Sarà disponibile anche la nuova mappa Miami Strike, ovvero una versione più compatta della mappa originale apparsa per la prima volta in Black Ops Cold War.

Ma le novità della season 3 non si fermano qui: sono previsti infatti due eventi a tema, A Soldier’s Choice e Easter Battle Royale (dedicato alle festività pasquali). Inoltre i giocatori idonei possono iscriversi al Call of Duty: Mobile World Championship 2022, che prenderà il via con la Ranked Series 1 il 31 marzo. A chiudere il pacchetto arriveranno anche numerosi nuovi contenuti gratuiti e premium, e molti aggiornamenti e miglioramenti arriveranno anche nel corso dell’intera stagione, che comincerà ufficialmente il 1 di aprile alle ore 01:00.

Che ne pensate? Non vedete l'ora di scoprire tutte le novità di questo aggiornamento?