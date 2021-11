Call of Duty: le uscite annuali cesseranno definitivamente?

Activision, dopo gli ultimi capitoli di Call of Duty non molto apprezzati, potrebbe cessare le uscite annuali

Ormai Activision ha un programma fisso di uscite annuali per la saga di Call of Duty dal 2005 partendo con Call of Duty 2. Come un orologio svizzero, i fan del franchise hanno potuto fare affidamento su un nuovo titolo della saga ogni anno. Activision è stata in grado di mantenere questo programma grazie al coordinamento di tre team di sviluppatori differenti, tra cui: Treyarch Studios, Infinity Ward o Sledgehammer Games.

A ogni team di sviluppo gli viene assegnato il proprio Call of Duty da realizzare in tre anni. Questo sistema di sviluppo a rotazione ha consentito ad Activision di rilasciare un nuovo Call of Duty ogni anno. Tuttavia, nel 2020 è uscito Call of Duty: Black Ops Cold War ed è stato criticato dai giocatori, risultando un gioco realizzato in maniera affrettata senza grosse novità rispetto ai capitoli precedenti.

Le uscite annuali di Call of Duty potrebbero diventare un ricordo

Il nuovo leaker Twitter RalphsValve ha riferito oggi che Activision è in discussione per estendere le uscite annuali di Call of Duty. Ciò potrebbe significare che Activision stia valutando un cambiamento nel suo programma di rilascio per riconquistare la fiducia dei fan e significherebbe che non si potrà giocare a una nuova versione di Call of Duty ogni novembre, bensì bisognerà aspettare un nuovo titolo ogni due anni. Sicuramente questa cosa deluderebbe alcuni fan ma considerando le ultime recensioni di Call of Duty: Vanguard e Black Ops Cold War non proprio entusiaste, potrebbe essere la scelta giusta per vedere un miglioramento della qualità del franchise.

Activision are reportedly in discussion for extending Call of Duty’s annual releases pic.twitter.com/7GjIOxD9zf — Ralph (@RalphsValve) November 19, 2021

Sebbene @RalphsValve abbia spesso riportato correttamente informazioni su vari giochi in passato, questo Tweet riguardante Activision ha portato molti a mettere in dubbio la sua affidabilità. Se Activision spostasse completamente il programma di rilascio gli farebbe perdere una grossa quantità di denaro. Tuttavia, con il successo di Call of Duty: Warzone, l’azienda potrebbe ritagliarsi un percorso completamente nuovo per se stessa. Uno in cui viene posta maggiore attenzione sul gioco battle royale, mentre alle versioni AAA single-player viene concesso più tempo per lo sviluppo. Solo il tempo dirà cosa ha in mente Activision per il franchise di Call of Duty, ma se fosse vero, questo potrebbe essere un cambiamento positivo per l’azienda.

