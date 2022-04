Call of Duty: è guerra ai cheaters su Warzone e Vanguard

La saga di Call of Duty, inclusi i capitoli Warzone e Vanguard, è una delle più giocate e colpite dai cheaters, ma adesso è arrivata l’ora del contrattacco

Chiunque possieda un PC o una console, almeno una volta nella sua vita, ha di sicuro giocato sia in singolo che in multiplayer ad uno dei tantissimi capitoli che compongono la saga di Call of Duty. Se poi ha giocato online quasi certamente si è imbattuto in uno o più cheater, beh, adesso questi non dovrebbero più essere un grosso problema. Ma cerchiamo di capirci un po’ meglio.

Call of Duty: niente pietà per i cheaters

Il team anti cheat di Call of Duty Warzone e Vanguard ha infatti realizzato un sistema, come si può leggere sul loro blog, che impedisce ai cheaters di vedere o sentire gli altri giocatori, proiettili inclusi! Si tratta dunque del cosiddetto “cloaking” che renderà comunque i cheaters più che visibili agli occhi dei “giocatori onesti”.

Il blog continua poi rivelando che, chiunque sia stato bannato per aver barato su Warzone o Vanguard, verrà automaticamente escluso dalle classifiche del gioco. Una mossa che ha portato al ban di ben 54.000 giocatori fino ad ora, l’anno scorso si è arrivati a circa mezzo milione quindi fate voi i conti, per un ulteriore giro di vite che ora sta facendo registrare un aumento di “partite oneste”.

Pena un po’ troppo severa? Non così tanto perché, se ci pensiamo bene, i cheaters arrivano in alto nelle classifiche proprio per il loro modo di giocare scorretto impedendo agli altri giocatori di raggiungere tali livelli senza dover ricorrere a trucchetti di bassa lega come codici, comportamenti scorretti e così via.

