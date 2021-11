Call of Duty 2023: il nuovo gioco sarà un sequel di Black Ops?

Un nuovo leak riguardante il capitolo di Call of Duty che uscirà nel 2023 fa intendere che esso possa far parte della serie di Black Ops

CoD Vanguard è finalmente uscito, e molti giocatori stanno avendo modo di godersi le novità introdotte, ma nonostante ciò già circolano varie voci e leak riguardanti il futuro non solo dello stesso titolo, ma anche dei futuri capitoli in programma per gli anni successivi. Già pochi giorni fa abbiamo trattato un leak che indicava, come nuovo titolo per il 2022, la possibilità di un reboot dell’episodio del 2019 di Call of Duty: Modern Warfare. Adesso, lo stesso leaker ritiene che il Call of Duty che verrà lanciato nel 2023 sarà un nuovo gioco della saga denominata Black Ops.

Call of Duty 2023: nuovo Black Ops di Treyarch

Secondo le parole rivelate dal leaker su Twitter, che ha diffuso i primi dettagli riguardanti la campagna, il nuovo gioco di Call of Duty che uscirà nel 2022 sarà Modern Warfare 2, rivelando come esso avrà anche un sistema di scelte morali e sarà decisamente più brutale nell’attaccare i nemici. Invece, per quanto riguarda il titolo successivo ad esso che verrà rilasciato nel 2023, si parla di un Call of Duty sviluppato da Treyarch, e che dunque vedrà il ritorno della serie di Black Ops; l’ultimo gioco uscito di questa saga risale al 2020, con Black Ops Cold War, ambientato in un periodo non troppo recente in medio-oriente.

Similar to the setting seen in Battlefield 2042, setting itself in the near future. — Ralph (@RalphsValve) November 6, 2021

Il prossimo capitolo, invece, potrebbe avere luogo in un futuro non troppo lontano, inserendovi dunque soldati dotati di più tecnologia in battaglia, similmente a quanto è accaduto con Battlefield 2042. I giocatori di vecchia data hanno ormai imparato a conoscere le modalità in cui i vari episodi di Call of Duty vengono sviluppati e rilasciati, seguendo una rotazione di studi piuttosto lineare: per questo ritenere Treyarch il prossimo studio autore di un nuovo gioco non è poi un’idea così discutibile, soprattutto pensando che il CoD che uscirà nel 2022 sarà da parte di Infinity Ward, mentre a Vanguard ha lavorato Sledgehammer Games.

