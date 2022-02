Call of Duty 2022: sarà Infinity Ward ad occuparsi dello sviluppo

Stando ad un recente leak, sarà Infinity Ward ad occuparsi dello sviluppo del prossimo Call of Duty in uscita nel 2022. Vediamo i dettagli

Ce l’aspettavamo un po’ tutti, un nuovo seguito della popolare serie shooter Call of Duty è ufficialmente in lavorazione. L’uscita del titolo è prevista per quest’anno, insieme ai classici aggiornamenti di Warzone. L’ultima notizia riguarda invece un leak trapelato e poi confermato da un tweet della stessa casa di sviluppo. Ovvero che il nuovo Call of Duty in uscita nel 2022 sarà sviluppato da Infinity Ward, responsabili dei precedenti CoD Modern Warfare, Infinite Warfare e Ghost.

Stando alle conferme date dall’ultimo report finanziario di Activision con i guadagni dell’ultimo trimestre del 2021, sarà proprio la storicamente affermata Infinity Ward a sviluppare il prossimo grande Call of Duty in arrivo nel 2022. Activision ha dichiarato inoltre che sono aumentati, a seguito dell’espansione di Infinity Ward, gli investimenti sia per quanto riguarda i progetti non ancora annunciati, che delle esperienze live service (Warzone). Il team di sviluppo ha aggiornato i fan con un tweet confermando l’impegno in quello che sarà il loro progetto più ambizioso.

Stando a tutte le informazioni raccolte finora, il prossimo CoD si chiamerà Modern Warfare 2 e sarà incentrato sulla lotta ai cartelli della droga colombiani con una impostazione che avvicinerà quanti più giocatori possibile. Il titolo è descritto infatti come “un Modern Warfare 2019 con più grinta“. Il gioco, infine, sarà cross gen ed approderà su tutte le piattaforme, nonostante la recente acquisizione da parte di Microsoft di Activision Blizzard. Si rumoreggia infine di un ulteriore aggiornamento di Warzone con una nuova mappa e un capitolo spin off in arrivo nel 2022.

