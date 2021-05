Call of Duty 2021: Sledgehammer sta sviluppando il gioco

Arriva da Activision la conferma che Call of Duty 2021 sarà sviluppato da Sledgehammer Games

Durante la recente convention organizzata da Activision e Blizzard proprio per presentare i loro prossimi progetti, non solo è arrivata la conferma dell’intensione di far uscire durante il 2021 una nuova versione premium di Call of Duty, ma anche la notizia che la realizzazione di questa è già in corso presso la software house Sledgehammer Games. Non è la prima volta che questa azienda si appresta a sviluppare un gioco della serie: hanno la loro firma capitoli importanti del franchise come Modern Warfare III e Advanced Warfare.

Call of Duty 2021: cosa aspettarsi dal gioco sviluppato da Sledgehammer

La stessa Sledgehammer, subito dopo l’ufficialità del loro coinvolgimento nella realizzazione del nuovo Call of Duty, ha espresso il proprio entusiasmo tramite il proprio account Twitter ufficiale. Nello stesso messaggio, l’azienda afferma di non vedere l’ora di rivelare altri dettagli sul videogioco che sta realizzando.

We’re so excited to be leading the charge on @CallofDuty this year and can’t wait to share more. https://t.co/pMuaFybT1r — Sledgehammer Games (@SHGames) May 4, 2021

Alcune informazioni sul titolo sono già state fornite da Dan Alegre, il presidente di Activision, durante lo stesso evento di presentazione del titolo. Il manager ha rivelato che Sledgehammer sta lavorando per rendere il nuovo Call of Duty del 2021 una esperienza al livello della nuova generazione. Alegra ha inoltre annunciato che il videogioco dovrebbe arrivare sul mercato già il prossimo autunno, ma non ha fornito una data precisa.

Non ci sono invece informazioni riguardo a l’influenza che questo nuovo titolo avrà su Call of Duty Warzone ma, visto anche come diversi elementi di Black Ops Cold War sono stati integrati nel battle royale, è facile immaginare che anche in questo caso l’uscita di un nuovo titolo a pagamento sarà accompagnata da un aggiornamento al free to play affiliato. Per una conferma di questo dovremmo però aspettare le prossime comunicazione di Activision e Sledgehammer.

