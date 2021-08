Call of Duty 2021: confermata l’uscita cross gen

Dopo le polemiche che hanno investito la società in questi giorni, il presidente di Activision conferma che Call of Duty 2021 sarà cross gen e uscirà entro quest’anno

Le problematiche messe in luce in questi giorni da dipendenti di Activision Blizzard, delineano una situazione fatta di continui soprusi e maltrattamenti perpetrati da vertici dell’azienda a danni anche di donne e minoranze. Comunque, anche con una tempesta mediatica in corso piuttosto pesante, Activision non dimentica i suoi fan e il suo pubblico ricordando che il prossimo Call of Duty uscirà prima della fine del 2021 e confermando la natura cross gen del titolo.

Secondo il presidente di Activision, Call of Duty 2021 uscirà nell’ultimo quarto dell’anno e sarà cross gen

Come detto, nonostante una situazione interna ad Activision Blizzard non proprio rosea, l’azienda continua con la sua strategia per quanto riguarda il rilascio del popolare brand CoD. In una recente dichiarazione fatta a VGC, il presidente e COO di Activision, Daniel Alegre, conferma che l’ultimo capitolo cross gen del franchise di Call of Duty è sulla buona strada per il rilascio entro l’ultimo quarto del 2021. Pochi dettagli sono stati diffusi in merito. Oltre appunto alla natura cross gen, questo prossimo CoD dovrebbe ritornare ad un setting che conosciamo e amiamo. Alegre afferma che i team interni rimangono al lavoro sul prossimo capitolo pianificato per l’ultimo quarto dell’anno.

I fan saranno contenti dell’incredibile quantità di nuovo contenuto attualmente in sviluppo ma anche della programmazione delle attività post lancio. Activision crede che tutto questo sarà ben apprezzato. Per concludere, gli ultimi rumor parlano di un potenziale reveal ufficiale entro la fine del mese. Inoltre, il potenziale nome dovrebbe essere “Vanguard“. Il setting ritorna alla seconda guerra mondiale e per questo, si sospetta che il nuovo titolo dovrebbe essere sviluppato da Sledgehammer Games, sviluppatori di Call of Duty WWII.

