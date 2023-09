Call of Duty: Modern Warfare 3, ecco il trailer della modalità Zombies

“In your head, in your head”, ma la modalità Zombies di Call of Duty: Modern Warfare 3 è quanto mai reale nell’ultimo trailer del gioco

Ci complimentiamo con il vostro buon gusto musicale se avete letto il nostro titolo cantando, ma a parte le citazioni a buon mercato l’ultimo trailer di Activision per Call of Duty: Modern Warfare 3 ha finalmente mostrato la modalità Zombies del gioco. In questa modalità secondaria, diversi operatori da tutto il mondo assistono la cara vecchia Task Force 141. Lo scopo, nel caso non fosse chiaro, è quello di fare piazza pulita dei morti viventi scatenati dal nemico. Faremo dunque squadra con altre, beh, squadre nella più grande mappa che la serie abbia mai dedicato ai trapassati il cui unico trapasso che manca è quello di un proiettile sul grugno. Potete tirare le vostre conclusioni con il suddetto video, qui sotto (soggetto ai limiti di età).

Il trailer cinematografico di Call of Duty: Modern Warfare 3 per la modalità Zombies

Mappe a parte, la modalità porta con sé anche missioni e segreti. Ovviamente non per questo mancheranno nel gioco anche le opzioni più tradizionali, sia per single player che per multiplayer. La campagna principale, lo ricordiamo, vedrà il capitano Price e i suoi compagni d’armi fronteggiare il criminale di guerra ultranazionalista Vladimir Makarov. D’altro canto, la modalità per più giocatori prevede invece versioni modernizzate di tutte e sedici le mappe classiche del Modern Warfare 2 originale (2009). Ci attendono altresì nuove modalità ed annesse feature di gameplay. Le mappe sei contro sei verranno usate nelle “stagioni” post-lancio. Il gioco, in uscita il 10 novembre, supporta NVIDIA DLSS 3, ma sul fronte ray tracing tutto tace.

