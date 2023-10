Call of Duty: Modern Warfare 3 riceve un trailer per il multiplayer

Giorni prima del reveal totale di gameplay e mappe classiche, il multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 3 viene sfoggiato in un trailer

Per la precisione, il gameplay comprensivo delle mappe del predecessore è previsto per domani, giovedì 5 ottobre, ma oggi il multiplayer che ci attende in Call of Duty: Modern Warfare 3 decide comunque di darci un piccolo assaggio con un trailer tutto nuovo. Come potete vedere qui sotto, un pizzico di gameplay lo si può scorgere comunque, e lo stesso vale per le 16 mappe dal secondo capitolo che sono state “modernizzate per il combattimento a ritmo serrato”. Troveremo inoltre nuove modalità, compresa l’inedita Cutthroat (tagliagole, ndt) in cui si fronteggeranno tre squadre da altrettanti giocatori ciascuna. Novità a parte, c’è anche spazio per la tradizione, vista la conferma di modalità classiche come Hardpoint.

Trailer e non solo: il multiplayer di Modern Warfare 3 riscriverà le regole di Call of Duty?

L’evento di domani, Call of Duty: Next, mostrerà in toto il gameplay delle modalità multiplayer, per dare ai fan un’idea di cosa aspettarsi durante l’open beta. Il team di sviluppo ha dichiarato che durante questa fase di testing a porte aperte potremo provare alcune mappe di Modern Warfare 2 e “nuove esperienze” sul campo di battaglia. Dopodomani, venerdì 6 ottobre, chi ha preordinato il gioco su PlayStation otterrà un early access alla beta. Dall’8 in poi, tutti gli utenti Sony potranno provare con mano la beta. Per le altre piattaforme la versione di prova sarà aperta a chiunque abbia effettuato il preordine a partire dal 12 ottobre. Tra il 14 e il 16, infine, la beta sarà aperta a tutti.

