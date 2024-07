Call of Duty: Modern Warfare 3 in arrivo su Game Pass? Parla Tom Henderson

La chiamata al dovere di Game Pass parte da Modern Warfare 3: Tom Henderson fa luce sulla forse imminente svolta Xbox di Call of Duty

Che Black Ops 6 giunga su Game Pass al day one già si sapeva, ma a quanto pare la corona di primo Call of Duty a sbarcare sul servizio in abbonamento spetta a Modern Warfare 3. Lo ha rivelato il sempre loquace Tom Henderson nell’ultimo rapporto stilato sul suo stesso sito, Insider Gaming. Henderson ha partecipato al tam tam secondo il quale i fedelissimi di Microsoft potranno giocare gratuitamente al recentissimo sparatutto già a partire da domani, mercoledì 24 luglio. Già nelle scorse settimane, Jez Corden di Windows Central ha a sua volta parlato del possibile arrivo della saga militaristica nel catalogo a partire da luglio, ma per conferme o smentite dovremo attendere 24 ore (se non meno, chiaramente).

Modern Warfare 3 is Set to Come to Xbox Game Pass This Monthhttps://t.co/p2OpE0LaGc — Insider Gaming (@InsiderGamingIG) July 10, 2024

Modern Warfare 3 su Game Pass: che Call of Duty sia davvero dietro l’angolo?

Come apripista in vista di Black Ops 6, optare per Call of Duty: Modern Warfare 3 darebbe accesso ai beneficiari di Game Pass ad un titolo comunque veramente recentissimo. La critica, anche al di fuori di noi, ha lodato i molti rimodernamenti che il remake ha apportato alle vecchie mappe e agli elementi di gameplay già consolidati. L’unica pecca, per molti, sono stati i criteri di sblocco dei vari contenuti, a discapito della fluidità dell’azione durante gli scontri. I rumor capitano (purtroppo) un po’ a fagiolo, visto che recentemente abbiamo avuto il dispiacere di parlare dei prezzi più alti previsti per l’abbonamento. Se non altro, ora tutte le tessere stanno lentamente trovando posto nel mosaico.

