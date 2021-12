Bully 2: il titolo era una potenziale sorpresa dei The Game Awards 2021

Una nuova indiscrezione di Tom Henderson sembra rivelare come Bully 2 sarebbe dovuto essere stato presentato durante i The Game Awards 2021

Da anni si attendono notizie di un Bully 2 da parte di Rockstar Games e Take-Two. Tuttavia, dai vari rumor emersi in questi anni sono emerse diverse notizie contrastanti per quanto riguarda lo stato in cui versava un ipotetico sequel del gioco. Dopo alcune voci che riesumavano la speranza dei giocatori nel vederne una possibile nascita, giusto un anno fa si seppe che il progetto sarebbe stato interrotto per dare spazio a opere ben più ambiziose, come GTA VI e Red Dead Redemption 2. Adesso, Rockstar appare piuttosto impegnata con le diverse problematiche fornite da GTA Trilogy e oltre a ciò deve ancora apprestarsi a lanciare la versione per PS5 e Xbox Series S e X di GTA V. In aggiunta, le voci diffuse di recente riguardo uno stato “caotico” che riguarderebbe la produzione di GTA VI scoraggia ulteriormente i sostenitori di un possibile ritorno della serie di Bully. Eppure, tutto ciò non sembra spaventare Tom Henderson, che su Twitter parla di come Bully 2 sarebbe dovuto essere presente in un reveal ai The Game Awards 2021.

Il rumor su Bully 2 ai The Game Awards 2021

In effetti, pochi giorni prima dei The Game Awards 2021 si parlava già di come Rockstar Games avrebbe effettuato un grosso annuncio nel corso dell’evento: riguardava un titolo importante, che avrebbe dato nuova fiducia da parte dei fan verso l’azienda videoludica. Ma come ormai sappiamo bene, ciò non è avvenuto. L’insider spiega però che alcune persone hanno avuto modo di osservare del materiale che stava ad indicare la rivelazione del titolo. Egli rivela che giusto un paio di settimane prima dei The Game Awards 2021, sarebbe stata mostrata infatti una “versione giocabile” di Bully 2. Henderson ribadisce come queste siano delle informazioni ancora molto poco dettagliate, e di aver ritenuto necessario riportare questo rumor per dimostrare come Bully 2 sia effettivamente ancora preso in considerazione dallo studio, risollevando in questo modo le aspettative e le speranze dei fan.

Some people saw a "Playable version" just a couple of weeks prior to TGA (not the canned version). Like I said – Information is blurry atm. But I thought it was worth reporting on as there's something definitely "going on" to do with the series. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 13, 2021

In seguito, Tom Henderson ha anche ritwittato un interessante tweet pubblicato dal Senior Associate Editor di Game Informer, che dopo averlo scritto ha anche ristretto l’accesso al suo account. Nel suo tweet egli aveva scritto “New story coming 2 you soon”, con anche un’immagine raffigurante lo stemma dell’istituto Bullworth Academy di Bully. Poco dopo il retweet di Henderson, l’editor di Game Informer Alex Van Aken risponde all’insider, spiegando come il suo collega non si stesse riferendo a Bully 2. Può darsi però che questa sua decisa negazione sia a causa di alcuni accordi inerenti la riservatezza delle informazioni sullo sviluppo del titolo, poiché il post era formulato in un modo decisamente troppo strano per essere una coincidenza.

