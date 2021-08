Bugsnax uscirà su Steam nel 2022, tante novità in arrivo!

Terminata l’esclusività temporale su PC per Epic Games Store, Bugsnax, l’eccentrica avventura di Young Horses, arriverà su Steam nel corso del 2022

Che cosa potevamo aspettarci dagli sviluppatori di Octodad dopo ben dieci anni di assenza se non un’avventura eccentrica, strana e a tratti imbarazzante? Lo scorso dicembre vi abbiamo parlato, in una prolissa e dettagliata recensione, di Bugsnax nella sua versione PlayStation 5. Il titolo è stato presentato come esclusiva console al lancio della nuova macchina next-gen di Sony, ma è anche arrivato su PlayStation 4 e PC, in esclusiva temporale su Epic Games Store. Esclusività temporale che sta per scadere, ed infatti ci sono novità.

Young Horses, il team indipendente di sviluppo che sta alle spalle di cotanta stramberia, ha infatti annunciato che il gioco arriverà su Steam nel corso del 2022. Il Creative Director e scrittore Kevin Zuhn ha affermato:

Siamo davvero entusiasti di poter far assaggiare Bugsnax a nuovo pubblico attraverso Steam! Avremo anche nuove succose novità ed alcune interessanti sorprese per far parlare di nuovo la gente di Bugsnax nel corso di quest’anno.

Bugsnax arriva anche su Steam: preparatevi ad acchiapparli tutti di nuovo!

Sebbene possa all’apparenza sembrare un videogioco indirizzato esclusivamente ai più giovani, Bugsnax ci è comunque sembrato un discreto Monster Collector con tematiche adatte anche a chi ha qualche pelo in più sul corpo. Gli sviluppatori hanno anche saputo ben implementare le feature del Dualsense e i vari mostriciattoli sono piuttosto carini da vedere, sebbene catturarli col tempo potrà farvi cadere le braccia.

Insomma, se vi piacciono i Monster Collector e siete stanchi di Pokémon, potete provare ad acquistare Bugsnax su Steam nel corso del 2022. Che cosa ne pensate del titolo di Young Horses? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!