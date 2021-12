Bravely Default II: le vendite hanno raggiunto il milione di copie

Square Enix ha rivelato come le vendite di Bravely Default II, secondo capitolo della serie, siano arrivate ad un milione di copie

Tra i titoli JRPG che si possono fruire, un numero impressionante di essi è disponibile soprattutto sulle console giapponesi di Nintendo e di PlayStation. Mentre quest’ultima presenta però molte aperture anche per quanto riguarda il mondo PC, alcune gemme tra i giochi di ruolo esistenti sono individuabili solamente sulla piattaforma dell’azienda di Kyoto. Tra gli esempi che possiamo elencare c’è la recente new entry di Atlus che ha riscosso un successo conclamato in tutto il globo, ovvero Shin Megami Tensei V, ma possiamo aggiungere alla lista anche altri classici opere già facenti parte delle console Nintendo, come il celebre Fire Emblem e Xenoblade.

Un’altra serie JRPG popolare è senz’alcun dubbio quella di Bravely Default, che dopo essere emersa con due capitoli unicamente su Nintendo 3DS è poi sbarcata con un terzo sequel anche su Nintendo Switch. Superato il periodo di esclusività che legava Bravely Default II alla piattaforma e giungendo quindi anche su PC, il titolo sembra aver adesso raggiunto un successo importante, arrivando a contare almeno un milione di vendite.

Le vendite di Bravely Default II

Si sa da anni come Square Enix abbia un talento piuttosto evidente nella creazione di JRPG e nell’innovazione delle proprie IP; possiamo osservare ciò attraverso Octopath Traveler, che ha collegato un sistema di narrazione davvero particolare insieme ad uno stile grafico in pixel HD-2D davvero innovativo. Tuttavia, con Bravely Default II la casa videoludica ha voluto provare un approccio più classico, che però pare sia stato accolto più che positivamente dalla maggior parte dei videogiocatori. A dimostrazione ulteriore di ciò, ci sono anche i numeri delle vendite di Bravely Default II, che ha finalmente sorpassato il milione di copie vendute.



Questa notizia non giunge in realtà come una vera e propria sorpresa: dopotutto, si sapeva già come il gioco fosse arrivato a vendere 950mila unità unicamente su Nintendo Switch. Chiaramente, l’inserimento del titolo sulla piattaforma di Valve avvenuto quest’anno a settembre ha dato un’ulteriore spinta alle vendite, portandolo infine all’agognata cifra a sei zeri.

Per quanto possano risultare come numeri non troppo elevati, se comparati ai titoli più rilevanti usciti nel corso dell’anno, rimangono comunque alquanto impressionanti se si pensa al genere di gioco di cui si parla, ovvero un’opera piuttosto di nicchia e terzo capitolo di un franchise sviluppatosi unicamente su una console. Per commemorare questo avvenimento, Square Enix ha messo in sconto il gioco in Giappone, aprendo anche un contest ai residenti nel Paese in cui è stato messa in palio una gift card o una stampa a cura dell’artista Naoki Ikushima.

Continuate a seguirci sul nostro sito tuttoteK per rimanere sempre aggiornati sulle prossime novità videoludiche, e date uno sguardo allo store di Instant Gaming nel caso siate interessati a trovare dei giochi a prezzi scontati.