Bravely Default: Brilliant Lights, pubblicato il trailer d’annuncio

Dopo il successo della serie con i capitoli della serie per Nintendo 3DS e Nintendo Switch, Square Enix ha reso pubblico il trailer di annuncio per Bravely Default: Brilliant Lights, che uscirà per smartphone

L’ultima pubblicazione della serie di Bravely Default risale solo a qualche mese fa, quando Bravely Default 2 uscì per Nintendo Switch durante lo scorso febbraio. Fin da allora, il popolare franchise JRPG non ha più visto nuovi progetti in uscita, o almeno fino ad oggi. Risale infatti a qualche ora fa la pubblicazione, da parte di Square Enix, del trailer d’annuncio di Bravely Default: Brilliant Lights, che uscirà per iOS e per Android. Vediamo di seguito di analizzare il trailer in questione, così da avere un’idea migliore di che cosa ci aspetta.

Bravely Default: Brilliant Lights, tutti i dettagli del trailer d’annuncio

Il titolo avrà lo stesso sistema di combattimento che ha caratterizzato la serie finora, con le meccaniche di Brave e di Default (ottimizzato chiaramente per gli schermi degli smartphone). In generale, sebbene l’estetica assomigli in buona parte a Bravely Default 2, Brilliant Lights sarà una storia originale in cui vedremo mondi diversi incrociarsi tra di loro. Infatti, oltre ai nuovi personaggi che saranno centrali nella storia, i fan della serie potranno incontrare vecchie e familiari conoscenze.

Il titolo sarà free-to-play, con acquisti in-app per ottenere vari item esclusivi. Square Enix ha confermato, tramite un comunicato stampa, che la serie ha raggiunto oltre i 3 milioni di copie vendute (tra fisico e digitale) dalla sua prima pubblicazione per Nintendo 3DS nel lontano 2012. Per quanto riguarda la data di lancio, ancora non ne sappiamo molto: non ci resta quindi che attendere per ulteriori informazioni.

Se volete rimanere aggiornati su Bravely Default: Brilliant Lights (di cui avete potuto vedere il trailer d’annuncio qui sopra) e su tutti i titoli più importanti del mondo videoludico, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.