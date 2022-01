Bobby Kotick vorrebbe far tornare Guitar Hero e Skylanders!

Nelle scorse ore, il CEO di Activision Blizzard Bobby Kotick ha affermato che, a seguito dell’acquisizione da parte di Microsoft, vorrebbe rispolverare franchise sepolti come Guitar Hero e Skylanders

Non è passato ancora molto tempo dalla clamorosa notizia dell’acquisizione di Activision Blizzard (Diablo, Overwatch, Call of Duty) da parte di Microsoft, ed infatti continuano ad arrivare nel mondo del giornalismo videoludico conferme e smentite in merito a cosa accadrà ai vari brand e franchise proprietari. Se, ad esempio, Phil Spencer ha recentemente confermato di voler mantenere Call of Duty multipiattaforma, e continuare quindi a farli uscire anche sulle future console di casa Sony, tanti ancora sono gli interrogativi. A noi fa sorridere pensare che un tempo Crash Bandicoot era esclusiva Sony, per poi diventare multipiattaforma ed infine… eccoci qua.

Si è tornato a parlare anche di brand ormai caduti nel dimenticatoio, come Guitar Hero o Skylanders, ma che hanno fatto sognare una generazione. In un’intervista a VentureBeat, Bobby Kotick, attuale CEO di Activision Blizzard, ha citato proprio questi due franchise che un tempo erano estremamente popolari per l’azienda, ma che sono poi stati accantonati per numerose ragioni. Una di queste era la necessità di avere un team di creazione e produzione vera e propria separati, un qualcosa che l’azienda non si poteva effettivamente permettere. A differenza di Microsoft, che invece di disponibilità economica ne ha eccome.

Bobby Kotick ci spera in un ritorno di Guitar Hero e Skylanders

Kotick ha affermato nell’intervista:

[Il CEO di Xbox] Phil [Spencer] ed io abbiamo iniziato a mettere in ordine le cose per il futuroi. Ve ne dirò tre davvero interessanti. Ho sempre voluto creare un nuovo Guitar Hero, ma non ho mai voluto aggiungere altri team che si occupassero della produzione e della catena di approvvigionamento. E siamo ancora in grave deficienza di chip. […] Non avevamo le capacità di occuparcene. Avevo una visione piuttosto chiara ed interessante del prossimo Guitar Hero, e ho realizzato che non potevamo permettercelo in termini di risorse. E Anche Skylanders. Una delle più grandi delusioni della mia carriera è stato il vedere che altre persone si sono intromesse e hanno creato alternative pessime. E le hanno gettate tutte nel mercato, praticamente distruggendo qualsiasi possibile futura opportunità. Se guardate Skylander e considerate gli stessi aspetti menzionati prima, hardware, produzione e catena di approvvigionamento, ci ritroviamo sempre di fronte ad una situazione che noi non possiamo affrontare, ma Microsoft sì.

Considerando che la serie di Guitar Hero ha venduto più di 25 milioni di copie nel corso della sua esistenza e che Skylanders fu ancor più popolare, con più di 3 miliardi di fatturato per le vendite e 300 milioni di giocattoli venduti, possiamo ben capire dove Bobby Kotick vorrebbe andare a parare. Bisognerà vedere che cosa ha in mente Microsoft considerando la gigantesca mole di franchise che ha acquisito con Activision. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!