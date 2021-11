In uscita il demake di Bloodborne per PC, completamente fanmade e gratuito, sviluppato su Unreal Engine

Buone notizie per i fan dei Soulslike: è in uscita un demake di Bloodborne completamente fanmade, che lo farà sembrare uscito direttamente da PS1 (ma giocabile su PC). Giacché Sony ha sempre negato questa possibilità (il gioco infatti è una esclusiva per PlayStation4, anche se molti speravano in un porting su computer), due sviluppatori, Lilith Walther e Corwyn Prichard, un anno fa hanno deciso di prendere in mano la situazione e di riprodurre il gioco usando Unreal Engine.

Bloodborne PS1: ecco cosa sappiamo del demake e della sua uscita

Il trailer del demake in uscita di Bloodborne (Bloodborne PS1) mostra dieci minuti di gameplay, in cui si vedono le ambientazioni esterne e il giocatore che combatte contro alcuni nemici, con una boss fight finale: tutto compreso di features e dinamiche di gioco classiche di Bloodborne . Lilith Walther ha specificato che il demake arriva fino al combattimento con Padre Gascoigne (il che corrisponde a circa il 10% del totale del gioco: potrebbe sembrare poco, ma trattandosi di un demake fanmade sviluppato da zero il risultato è notevole). La Walther ha già affermato che non svilupperà il restante 90% del gioco (ma il codice sorgente verrà rilasciato qualche mese dopo l’uscita, quindi potrebbe portare altri a continuare il suo lavoro)

La sviluppatrice ha specificato inoltre che il gioco sarà completamente gratuito e che essendo progettato per PC non potrà funzionare sugli emulatori per PS1 (anche se Bloodborne PSX è stato sviluppato apposta per sembrare un titolo uscito per la prima PlayStation). Il gioco sarà disponibile per il download dal 31 gennaio 2022. Nel mentre, Sony ha fatto trapelare l’idea di un possibile sequel di Bloodborne, sviluppato da Bluepoint Games (recente acquisto della casa produttrice nipponica).

