Bloodborne: pare non sia prevista l’uscita di una versione per PC

Brutte notizie per i PC gamer: secondo una fonte non ufficiale, il richiestissimo porting di Bloodborne non è al momento in fase di realizzazione e, di conseguenza, non sarà annunciato in tempi brevi. Del possibile approdo su computer dell’action RPG sviluppato da FromSoftware si parla oramai da più di un anno ma, a voler dare credito alla nostra fonte, niente di concreto è stato fatto perché questo si potesse concretizzare.

Bloodborne: ecco perché il gioco potrebbe non arrivare su PC

A sconfessare la notizia che voleva in fase di sviluppo il porting verso il PC di Bloodborne è stato il giornalista ed insider Lance McDonald, che ha parlato del videogioco in un tweet. Nel suo messaggio McDonald non ha escluso categoricamente l’esistenza di un progetto di trasposizione del gioco ma, allo stesso tempo, ha dichiarato che non ha nessuna informazione riguardante la sua eventuale esistenza. In un messaggio successivo, l’insider ha anche fatto un riferimento alle numerosi voci riguardanti il titolo, riguardo alle quali ha dichiarato che, per quanto ha potuto verificare, sono risultate tutte infondate.

For some reason a lot of people actually genuinely think I secretly know about unannounced Bloodborne projects. I keep searching for info, and looking into all the fake “leaks” and “rumours” but sadly there’s nothing there that I’ve found so far. — Lance McDonald (@manfightdragon) July 14, 2021

In compenso, sempre secondo Lance McDonald, diverse altre esclusive PlayStation sono destinate ad arrivare a breve su PC. Uno dei titoli di cui il porting pare essere quasi pronto è Uncharted 4, anche se anche in questo caso le uniche informazioni disponibili derivano da fonti non ufficiali. Infine, tornando a parlare di Bloodborne, è possibile che una versione per PlayStation 5 del titolo sia al momento in fase di sviluppo.

