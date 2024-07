Bloodborne: picco di giocatori dopo il DLC di Elden Ring

Morto un Interregno se ne fa un altro: l’ultima “invasione” dei soulslike è quella dei giocatori di Elden Ring, migrati verso Bloodborne

Lo scorso mese i fan di FromSoftware hanno avuto modo di banchettare, grazie al lancio di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, ma una cosa che potrebbe aver colto tutti di sorpresa è stato l’aumento di giocatori nel bacino d’utenza di Bloodborne. Stando al recente rapporto di TrueTrophies, stando ai dati di oltre tre milioni di account PSN attivi, l’hype per l’allora imminente espansione ha deviato i fan in trepidante attesa verso un altro titolo diretto da Hidetaka Miyazaki. Nello specifico, il numero di giocatori per il soulslike vittoriano è aumentato di un inaspettato, nonché insospettabile, 57%. Per restringere il campo, l’incremento ulteriore dell’11% si è verificato subito dopo l’uscita del DLC.

Bloodborne Reportedly Saw 57 Percent Boost in Player Numbers in June Amidst Elden Ring Hype https://t.co/evVbILMQGW pic.twitter.com/zUQNX1wvid — GamingBolt (@GamingBoltTweet) July 8, 2024

L’aumento dei giocatori di Bloodborne con l’arrivo del DLC di Elden Ring

Questo picco di giocatori, esuli dell’Interregno di Elden Ring, ha fatto di Bloodborne il sessantacinquesimo titolo più giocato in tutto il panorama PlayStation. Naturalmente con queste cifre alla mano viene facile sentire nell’aria profumo di remake. Che una seconda mano di vernice sia nei piani di FromSoftware o meno, a nove anni dall’uscita dell’originale, resta da vedere. Se non altro, la community dei soulslike non manca mai di rendere noto il suo grande amore per il genere. Possiamo sperare che Sony drizzi le antenne adeguatamente, quantomeno: a differenza del nostro avatar in-game, la passione per il filone non muore mai. E lo stesso vale per il cameratismo affiatato tra i fan, che sappiano ritrovare la strada di casa o meno.

