Bloodborne: possibile un remake ed un sequel da parte di Bluepoint

Bluepoint potrebbe avere in lavorazione un remake di Bloodborne ed anche un suo sequel, secondo una fonte molto vicina al mondo Playstation

Bloodborne ha ormai dietro di sé sei anni dall’uscita ufficiale su PS4. L’opera di FromSoftware, sviluppatore rinomato per i suoi giochi dalla difficoltà hardcore, che ha generato con Dark Souls la nascita di un nuovo genere ludico vero e proprio, è stata una delle più acclamate esclusive Playstation sin dal suo rilascio, e continua ad essere considerato ancora uno dei migliori giochi prodotti dalla casa di sviluppo. Numerosi sono i fan di Bloodborne che hanno desiderato di vederne un sequel, remake o anche una remaster su PS5, e svariati rumor hanno sempre fatto pensare che lo studio Bluepoint sarebbe stato tra quelli più indicati a lavorarci sopra.

Bloodborne e Bluepoint: tra remake e sequel

Nelle notizie a seguito dell’acquisto dello studio da parte di Sony, sappiamo che Bluepoint ha già un progetto del tutto nuovo tra le mani, ed in aggiunta anche un “remake di un gioco amato”. Attraverso le parole di Colin Moriarty, un ex reporter che in passato ha scritto di Playstation per molti anni, si pensa a qualcosa che coinvolga Bloodborne. Non ha precisato con esattezza di che cosa, ma sia il sequel, che il remake o remaster potrebbero condurre lo studio Bluepoint “ad un viaggio verso Yharnam”, città nel quale Bloodborne prende luogo. Il podcaster ospita uno dei programmi più grandi al mondo riguardo Playstation, ed ha lavorato presso IGN sempre riportando notizie inerenti Sony.

Bluepoint ha già prodotto il remake di Demon’s Souls per PS5, adorato dalla critica e dai videogiocatori, ma non ha mai creato un gioco originale per intero; affidare loro non solo un remake, ma anche un sequel per un titolo come Bloodborne potrebbe essere una mossa azzardata da fare. Intanto, FromSoftware si appresta a terminare lo sviluppo di Elden Ring, dopo aver anche siglato un accordo con Sony riguardante un nuovo gioco, del tutto distaccato dalle IP precedenti. E per quanto riguarda il team dietro Bloodborne dopo che Japan Studio è stato riorganizzato da Sony nel corso del 2021, è notizia di poco tempo fa come il produttore del gioco si sia unito al Team Ninja.

Aspettiamo le prossime novità di Bluepoint per fare chiarezza una volta per tutte