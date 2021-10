BlizzCon 2022: cancellato l’evento in programma

BlizzCon 2022 è stato cancellato a causa degli scandali a sfondo sessuale emersi negli ultimi tempi in casa Activision Blizzard

Il BlizzCon 2022 è stata cancellato e rimandato a data da destinarsi. La casa produttrice (che fa parte del gruppo Activision Blizzard dal 2007), madre di Diablo e World of Warcraft, sta infatti attraversando un periodo di crisi, causato dalle accuse di molestie sessuali e discriminazioni sul luogo di lavoro che hanno visto indagati numerosi dipendenti.

L’azienda è non solo sommersa dalle cause giudiziarie, ma è anche stata costretta a rinominare alcune zone di uno dei loro giochi di punta, World of Warcraft (nello specifico Mac’Aree, che prendeva il nome dal designer Jesse McCree, coinvolto nello scandalo), e alcuni personaggi di Overwatch (vi abbiamo già parlato in un altro articolo del destino del cowboy virtuale Jesse McCree) per evitare ulteriori proteste. Una causa di questa portata potrebbe riportare alla mente dei veterani del settore il GamerGate del 2014, che funse da apripista per le denunce di molestie da parte di donne facenti parte del mondo del gaming.

BlizzCon 2022 cancellato: ecco i dettagli

L’evento annuale di casa Activision Blizzard si svolge da sempre ad Anaheim, in California, durante il mese di novembre; in questi ultimi due anni però, a causa dell’emergenza pandemica, si era tenuto online. BlizzCon 2022, prima di essere cancellato, doveva essere un evento ibrido tra ciò che era stata la BlizzConline di Febbraio 2021 e una normale convention con del pubblico in presenza, ma la casa produttrice ha comunicato che avrebbero reinventato l’evento completamente:

La prima BlizzCon risale a 16 anni fa, ed è cambiato molto da allora – la cosa più evidente è certamente la molteplicità di modi con cui i giocatori e le community si possono riunire e sentire parte di qualcosa di più grande. […] In qualsiasi modo sarà l’evento in futuro, dobbiamo anche assicurarci che sia il più sicuro, accogliente e inclusivo possibile.

Blizzard stessa ha annunciato importanti novità per i mesi a venire, novità che comunicheranno attraverso i loro canali ufficiali. Non ci resta che aspettare ulteriori news. E voi? Cosa ne pensate? Ricordatevi di seguire tuttoteK per le ultime novità del settore, e per offerte imperdibili su videogiochi e affini visitate Instant Gaming!