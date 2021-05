BlizzCon: cancellato l’evento 2021, ecco quale sarà il periodo della prossima vetrina

Arriva l’ufficialità: il BlizzCon 2021 non si terrà a causa della pandemia, Blizzard ha già annunciato un periodo per il prossimo evento

Ebbene sì: Blizzard ha cancellato il suo evento live BlizzCon 2021, citando come motivazioni (non poteva essere diversamente) le preoccupazioni dovute alla pandemia da Covid-19, ad ogni modo, il colosso dell’intrattenimento videoludico prevede di trasmettere una vetrina fisica e virtuale nel periodo all’inizio del 2022. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

BlizzCon: l’evento 2021 non si terrà ma abbiamo già un periodo per il 2022, ecco i (pochi) dettagli della prossima kermesse

Abbiamo visto il BlizzCon 2020 annullato e sostituito con un evento online a causa della pandemia Covid-19, e lo stesso destino è toccato anche all’evento BlizzCon 2021 pianificato da Blizzard Entertainment, del prossimo evento, per ora conosciamo solo il periodo approssimativo. Fino ad adesso, il colosso era stato abbastanza “tranquillo” sui suoi piani per l’evento di quest’anno, ma ora citando “complessità e incertezze in corso della pandemia”, sappiamo che l’evento è stato soppresso.

In un nuovo post sul sito web del BlizzCon, il produttore esecutivo dello show, Saralyn Smith, ha delineato ciò che la società sta pianificando entro la fine dell’anno al posto dell’evento menzionato precedentemente:

Mentre le linee guida in California sugli incontri di persona continuano ad evolversi e lo stato della pandemia è oscillante in tutto il mondo, i team di Blizzard hanno discusso di cosa questo significhi per uno degli eventi che ci manca di più: la BlizzCon. Sappiamo che alcuni di voi potrebbero chiedersi quali sono i propri piani per attraversare potenzialmente il paese e incontrare i propri amici, familiari e membri della comunità in California, quindi oggi volevamo avvisarvi che abbiamo deciso di non tenere il BlizzCon quest’anno.

Smith ha notato che Blizzard è nelle fasi di pianificazione di un evento che si terrà durante la “prima parte del prossimo anno” e, a differenza dell’evento BlizzCon solo online che abbiamo visto svolgersi nel febbraio 2021, questo prossimo evento sarà, allo stesso tempo, in presenza e in streaming.

Organizzare un BlizzCon in presenza è una faccenda davvero “epica” e complessa che richiede molti mesi di preparazione. Le complessità e le incertezze in corso della pandemia hanno influito sulla nostra capacità di andare avanti correttamente su molti di questi fronti, e alla fine abbiamo superato il punto in cui saremmo in grado di sviluppare il tipo di evento che avremmo voluto organizzare per voi a novembre.

Blizzard promette di condividere ulteriori informazioni non appena saranno disponibili quindi vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito.