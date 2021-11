Blizzard: ancora non si sa quando sarà l’uscita di Overwatch 2 e Diablo 4

Activision Blizzard torna a discutere su quando ci sarà l’uscita di Overwatch 2 e Diablo 4

Quest’anno Blizzard sta affrontando una situazione di instabilità piuttosto gravosa sulla compagnia, causata dalle numerose accuse che sono state rivolte all’azienda riguardo degli abusi che i dipendenti avrebbero subito da figure importanti all’interno dell’area manageriale, oltre che anche dai colleghi stessi.

Questo fattore ha comportato grandi cambiamenti in Activision Blizzard, portando all’abbandono di vari ruoli di rilievo che avrebbero dovuto lavorare ai prossimi due nuovi titoli della casa di sviluppo, tra cui il director Jeff Kaplan ed il produttore Chacko Sonny per quanto riguarda Overwatch 2, mentre per Diablo 4 c’è stata la partenza del director Luis Barriga, rendendo così impossibile da definire quando avverrà l’uscita dei nuovi titoli previsti inizialmente per il 2022.

Quando sarà l’uscita di Overwatch 2 e Diablo 4?

In realtà, ancora non era stato dato sapere quando Overwatch 2 e Diablo 4 avrebbero trovato la loro uscita; già nel 2019, durante il BlizzCon, Jeff Kaplan disse di non avere idea di quando i giochi sarebbe stati lanciati, ed in seguito Blizzard stessa affermò che ciò non sarebbe certamente avvenuto nel 2021. Stavolta, perlomeno, è stato dato un periodo di tempo preciso che indica quando essi non usciranno. In un nuovo annuncio da parte dell’azienda, si dichiara che, con il cambio di personale a capo dei vari progetti e di Blizzard, è evidente la necessità di fornire ulteriore tempo di sviluppo ad alcuni contenuti previsti per l’anno prossimo, in modo da raggiungere appieno il loro potenziale.

Durante una presentazione finanziaria, Blizzard dice di avere ancora in programma una quantità sostanziale di contenuti per l’anno seguente, prevedendo però un lancio più lontano da quello inizialmente ipotizzato per quanto riguarda Overwatch 2 e Diablo 4. Ovviamente manca ancora una data precisa per l’uscita, e probabilmente essa non sarà prima del 2023. Su questo fronte, Mike Ybarra ha cercato di calmare le acque, evidenziando la presenza di veterani di talento nei team di Blizzard, che hanno recentemente raggiunto importanti progressi ed obiettivi.

Tuttavia, il cambio di leadership ha consentito di vedere il risultato delle fasi finali di sviluppo, facendo giungere alla conclusione di dover prendere più tempo per arrivare a delle fantastiche esperienze al lancio, oltre a garantire un coinvolgimento totale per le varie community negli anni seguenti.

