Blizzard: Overwatch 2 ed altri titoli in arrivo su Steam!

Annunciata l’uscita su Steam di Overwatch 2 e di altri titoli Blizzard. Scopriamo insieme tutti i dettagli in questa news

Il 10 agosto 2023 sarà una data da ricordare per l’industria videoludica. Sì, perché a partire da quel giorno sarà per la prima volta disponibile su Steam Overwatch 2 (del quale, se ve la siete persa, trovate a questo link la nostra speciale “non-recensione” in merito), primo di una serie di titoli Blizzard ad approdare su Steam per la prima volta in assoluto. Finora infatti i titoli della software house californiana erano tra i pochissimi big a non comparire nella nutrita libreria della celebre piattaforma di Valve e, pertanto, è comprensibile come questo annuncio non passi certamente inosservato.

Overwatch 2 e altri titoli Blizzard arriveranno su Steam

Come abbiamo detto, Overwatch 2 sarà solo il primo dei titoli Blizzard in arrivo su Steam, ma la software house sembra voler fare le cose per bene con questa svolta. Infatti, nell’annuncio ufficiale diffuso nelle scorse ore, è stata confermata anche l’integrazione con gli achievement ed alle principali funzionalità della piattaforma, come la possibilità di invitare i propri amici a giocare. Occorrerà ancora un account Battle.net per giocare, ma gli utenti saranno felici di sapere che sarà supportato il cross-play tra la versione attuale e quella in uscita sulla piattaforma di Valve. A questo punto non resta che attendere prossimi annunci ufficiali per scoprire quanti e quali altri titoli seguiranno questa la stessa strada. Nel frattempo eccovi la nostra guida alle migliori impostazioni, che potrebbe tornarvi utile qualora deciderete di tuffarvi per la prima volta nel celebre sparatutto sopra menzionato, in occasione del prossimo 10 agosto.

E voi che cosa ne pensate di questa importantissima svolta? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttotek.it per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin.