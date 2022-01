Blizzard: in sviluppo un nuovo gioco di sopravvivenza

Attraverso un post sul proprio sito ufficiale, Blizzard svela lo sviluppo di un nuovo gioco di sopravvivenza e Tripla A

Successivamente all’acquisizione da parte di Microsoft, gli studi all’interno di Activision Blizzard sono in gran fermento, figlio anche della ventata di cambiamento che quest’avvenimento continua ad apportare. Mentre il futuro sembra essere segnato per quanto riguarda il destino che Bobby Kotick avrà all’interno della compagnia, rimane ancora tutto da vedere invece nei confronti delle IP che saranno prodotte da parte dei team di sviluppo.

Sia il CEO di Microsoft Gaming che Kotick esprimono la volontà di riportare in auge diversi iconici videogiochi, come Skylanders e Guitar Hero, e nel frattempo Activision è indaffarata nel portare a compimento altri nuovi titoli di Call of Duty (e a proposito di ciò, in queste ore girano già numerosi rumor circa i prossimi giochi del celebre franchise). In aggiunta, sembra che le novità non siano finite, poiché poco fa Blizzard Entertaiment ha voluto annunciare l’arrivo di un nuovo gioco inedito da parte dello studio, che dovrebbe presentarsi come una sorta di titolo incentrato sulla sopravvivenza.

Il nuovo gioco di sopravvivenza di Blizzard

Non sappiamo ancora quale sarà la svolta che avranno i videogiochi Blizzard Activision su PlayStation, ma prendendo come esempio quelli appartenenti a Bethesda e Obsidian, possiamo supporre che mentre quelli vecchi rimarranno sulle console Sony, quelli futuri diventeranno delle esclusive Xbox e PC. Per quanto riguarda il nuovo gioco di Blizzard appena rivelato, è quindi lecito supporre che anch’esso arriverà solo sulle piattaforme Microsoft, ma per adesso si tratta solo di supposizioni, poiché non sono state fornite altre informazioni sul titolo. Gli unici dettagli rivelati originano da due concept art mostrati sul sito ufficiale di Blizzard, che mostrano una location ambientata nella foresta, due giovani ragazzi di spalle accanto a una bicicletta e che sarà un gioco incentrato sulla sopravvivenza.

We’re building a survival game in an all-new universe. Join us in writing our next chapter: https://t.co/yf7W5p9ERQ pic.twitter.com/vWtkDYh1kX — Blizzard Entertainment (@Blizzard_Ent) January 25, 2022

In un post pubblicato sul sito si può leggere come questa sarà una nuova missione che lo studio intende intraprendere: si tratterà di un luogo pieno di eroi ancora da incontrare, storie ancora da raccontare, e avventure ancora da vivere. Un regno dalle vaste possibilità, che attende solo di essere esplorato. L’annuncio serve anche a reclutare nuovi aspiranti sviluppatori, che magari desiderano imbarcarsi in questo viaggio con uno degli studi videoludici più rinomati nell’industria. Le posizioni ricercate sono quelle di Enviroment Artist, Senior Character Artist, Technical Artist, VFX Artist, Senior Character Concept Artist, Associate Level Designer, Levl Designer, Lead Software Egineer e tre diversi Senior Software Engineer.

