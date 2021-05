Blizzard: la casa produttrice è al lavoro su diversi nuovi giochi

È stato rivelato in una recente intervista che la nota casa di produzione Blizzard sta portando avanti lo sviluppo di diversi nuovi giochi

Per quanto ci era dato di sapere sino ad adesso, i nuovi giochi attualmente in fase di sviluppo presso Blizzard erano due: Diablo IV e Overwatch 2. Secondo quanto rivelato dal game director di World of Warcraft Ion Hazzikostas in una recente intervista alla celebre rivista IGN, sarebbero invece in lavorazione anche altri progetti, di cui l’azienda è quasi pronta a rivelare i dettagli.

Blizzard: cosa possiamo aspettarci dai nuovi giochi

Nell’intervista Hazzikostas non ha fatto dichiarazioni specifiche riguardanti i nuovi giochi attualmente in sviluppo presso Blizzard, ma ci ha tenuto a specificare che tramite questi l’azienda vuole dare l’avvio a una nuova ed entusiasmante fase della propria vita professionale. Nella stessa discussione, il game director ci ha tenuto a ribadire che Blizzard ha sempre previsto per ogni sua fase creativa un lungo ciclo vitale, con l’obbiettivo di arrivare a sfruttare a pieno le possibilità di tutti i titoli sviluppati, e che questi nuovi progetti sono appunto destinati ad aprire un nuovo ciclo.

L’entusiasmo di Ion Hazzikosta sembra indicare che importanti novità siano in procinto di essere rivelate e che veramente Blizzard sia pronta a entrare in una nuova fase. Nel caso, si tratterebbe sicuramente di una notizia positiva, visti i recenti trascorsi della celebre casa produttrice. Quest’ultima durante l’ultimo anno ha visto alcuni nomi di spicco abbandonare i team di sviluppo; deve inoltre confrontarsi con un importante calo dei giocatori che, oramai da qualche anno, diminuiscono inesorabilmente di numero.

Per rimanere aggiornati sui futuri progetti di Blizzard e su tutti i migliori videogiochi un uscita, continua a seguirci su tuttoteK. Se invece siete interessati ad acquistare uno o più titoli, vi suggeriamo di dare un’occhiata al vasto catalogo di Instant Gaming.