Blizzard: il director di Overwatch Jeff Kaplan lascia il team

Con un recente messaggio postato sul sito ufficiale di Blizzard, Jeff Kaplan, Director di Overwatch, ha salutato l’azienda dopo 19 anni di lavoro

Blizzard è attualmente al lavoro su diversi progetti contemporaneamente: fra Diablo 2 Resurrected, Diablo IV e Overwatch 2, l’azienda ha le mani in pasta a titoli davvero importanti. È giunto quindi come un fulmine a ciel sereno il messaggio di Jeff Kaplan, director di Overwatch, postato sul sito ufficiale dell’azienda qualche ora fa. Il director ha annunciato le sue dimissioni da Blizzard dopo ben 19 anni di lavoro insieme e con Overwatch 2 in sviluppo. La paura degli appassionati si è quindi subito fatta sentire, anche se sia il messaggio d’addio sia le parole successive dell’azienda sembrano essere rassicuranti.

Il messaggio di Jeff Kaplan recita:

È stato davvero un onore avere l’opportunità di creare mondi ed eroi per un pubblico così appassionato. Voglio esprimere il mio più profondo apprezzamento per tutti coloro che a Blizzard hanno supportato i nostri giochi, i nostri team e i nostri giocatori. Ma voglio ringraziare specialmente i fantastici sviluppatori che hanno condiviso il loro viaggio di creazione con me. Non accettate mai il mondo per quel che sembra essere. Rischiate sempre, per vedere che cosa può diventare. Spero davvero lo facciate anche voi. Jeff Kaplan

Jeff Kaplan lascia Blizzard: che cosa accadrà ad Overwatch 2?

Dopo questo messaggio, Blizzard ha annunciato che a ricoprire il ruolo di game director per Overwatch subentrerà Aaron Keller. L’uomo è un veterano che lavora per l’azienda da 18 anni, ex sviluppatore di World of Warcraft e membro fondatore del team di Overwatch. In un messaggio rilasciato alla community di Overwatch, Keller ha affermato che lo sviluppo del secondo capitolo sta procedendo a passo spedito e che il team rilascerà qualche aggiornamento piuttosto a breve.

Insomma, l’ormai ex game director di Overwatch, Jeff Kaplan, ha rassegnato le sue dimissioni da Blizzard. Sperando che questo non vada ad impattare sullo sviluppo del sequel, vi chiediamo: che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!