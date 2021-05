Blazing Strike: il nuovo picchiaduro che strizza l’occhio al passato

Chi ha vissuto l’epoca delle sale giochi ricorderà i picchiaduro arcade e questa è la missione del nuovo Blazing Strike

Cabinati arcade, monetine sonanti, colpi esplosivi e tanto altro ancora caratterizzavano i picchiaduro arcade degli anni Ottanta e Novanta, come Street Fighter, Mortal Kombat oppure Tekken, ma il nuovissimo Blazing Strike ha optato per omaggiare l’epoca a due dimensioni di questi titoli.

Una decisione neanche così singolare perché, di titoli che rimandano alle due dimensioni con pixel molto più evidenti, ormai ce ne sono parecchi. Ma vediamo un po’ meglio di che si tratta nel dettaglio.

Blazing Strike: data d’uscita e piattaforma

Blazing Strike è dunque il nuovo titolo sviluppato da RareBreed Make Games e da Aksys Game, progettato per mescolare gli elementi classici degli arcade con delle nuove meccaniche di gioco per un risultato unico. È stato proprio il fondatore di Rarebreed Make Games, Mark Chung, a spiegare le motivazioni di questa scelta particolare per il nuovo picchiaduro

Il nostro obiettivo è creare un omaggio ai classici combattenti 2D basati sulla pixel art, ma con meccaniche di gioco aggiornate che porteranno, non solo nostalgia ai ragazzi degli arcade anni Novanta, ma offriranno qualcosa di nuovo e divertente a tutti i giocatori. Questo indipendentemente dal fatto che abbiano giocato a titoli di combattimento prima.

Il titolo prevede poi un sistema a quattro pulsanti con sei attacchi normali (pugni e calci leggeri, medi e pesanti) e tre mosse di difesa per cui ci si potrà scatenare con le combo. Oltre a questo, le modalità di gioco sono Storia, Arcade e VS con tanto di allenamento, sparring e match online incluse.

Infine, questo picchiaduro sarà disponibile su PS5, PS4, Nintendo Switch ed anche su PC nella primavera del 2022 quindi ci sarà da aspettare ancora un pochino.