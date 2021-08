Blade & Soul Revival: svelata la data d’uscita dell’update gratuito!

Tramite comunicato stampa, NCSoft ha presentato il nuovo update gratuito di Blade & Soul, MMORPG datato ormai 2012, chiamato Revival: scopriamo insieme tutti i dettagli

Fra i migliori MMORPG free-to-play del momento, se proprio volete scansare quelli a pagamenti come l’ormai eccellente e imprescindibile Final Fantasy XIV, troviamo Blade & Soul. Il titolo di NCSoft, in realtà, è datato 2012 e da allora ha riscosso un discreto successo, riuscendo a crearsi una fanbase piuttosto numerosa e attiva e rimanendo uno dei migliori esponenti del genere, perlomeno su PC, per tutti questi anni. Tramite comunicato stampa, gli sviluppatori hanno svelato la data d’uscita del prossimo, gigantesco, update gratuito che porterà non solo una nuova classe nel gioco, ma anche un upgrade del motore grafico all’Unreal Engine 4.

Con Revival, questo il nome dell’aggiornamento, il gioco di NCSoft verrà migliorato sotto ogni aspetto, sia grafico sia di ottimizzazione, senza ovviamente alcun impatto sui progressi dei giocatori. Come detto nel comunicato stampa, l’aggiornamento sarà disponibile a partire dall’8 settembre prossimo, ma per anticiparne l’uscita NCSoft ha creato dei pacchetti acquistabili, chiamati Revival Packs, con cui potrete ottenere diversi gradi di ricompense. Sono tre in totale, Apprentice, Master e Grandmaster, e oltre agli oggetti Bonus potrete sottoscrivere, acquistandoli, una sottoscrizione Premium di lunghezza variabile rispettivamente a 7, 30 e 90 giorni. Vi lasciamo il trailer dell’aggiornamento proprio qua sotto.

Blade & Soul: Revival aggiunge anche una nuova classe, la Dual Blade!

Infine, con Revival verrà aggiunta una nuova classe giocabile. Si tratta della temibile Dual Blade, combattente dotata di (incredibilmente) due lame, molto rapida e letale. “La miglior difesa è un buon attacco” o come si dice, insomma, la Dual Blade incarna il detto alla perfezione. Movimenti agili, attacchi inarrestabili, combo fluide: il concetto alla base è quello della rapidità.

Insomma, Blade & Soul: Revival vuole essere una vera e propria “rinascita” per il popolare MMORPG. Siete fan anche voi del titolo di NCSoft? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!